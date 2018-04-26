連任市長直攻2020總統？ 柯文哲：應該是不會

2018-04-26 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北報導



柯文哲是否成為蔡英文總統2020的潛在對手？關鍵在蔡不在柯。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨在年底選舉是否禮讓台北市長柯文哲受關注，對於市長連任成功是否更有信心問鼎二〇二〇總統寶座？柯文哲昨天語帶保留說，「應該是不會」，至於「應該」是何意，柯僅說先把今天該做的事做好，未再多做說明。

對於總統府資政辜寬敏說，若民進黨這次再禮讓柯文哲，柯將更有信心在二〇二〇年競選總統。柯文哲昨說，「應該是不會」，天下本無事，實在是沒事弄到有事，「全台灣都起肖了（瘋了）」，老話一句，先把今天該做的事情做好。

辜寬敏：敢出賣台灣的，只有柯文哲

至於辜寬敏說，「敢出賣台灣的人，只有柯文哲。」柯表示，辜的原意是指柯文哲這人大好大壞，「放心啦，我一定會往大好的方向」；正確說法是他有能力，很多人都說過，所以他知道辜的意思。

柯文哲：有空會再去找辜聊一聊

柯文哲表示，他不曉得辜寬敏所說賣台的定義，很多人每天在評論他，如果再去評論別人的評論，這不是很奇怪？以前他拜訪過辜，之後有空會再去聊一下。

至於立委姚文智日前舉辦四二二大遊行，多位民進黨籍立委、市議員站出來力挺，當晚又與柯同台出席晚會，連民進黨台北市黨部主委黃承國也陪同，外界質疑黃被收買。

黃承國澄清，柯文哲何德何能可以收買民進黨？柯文哲昨也說，他跟黃承國關係很好，兩人本來就是朋友。