綠營禮讓柯文哲？ 別輕忽三股反柯勢力

2018-04-26 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



蔡英文總統昨出席民進黨中執會。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

民進黨對於台北市長提名政策沒有定論，基層反柯聲日漲，黨內高層及基層的黨籍北市議員有共同看法，無論是內部民調數據，或是基層民代，反柯聲浪是被過度或刻意放大，其中夾雜獨派、深綠及挺扁等，以及對蔡政府執政的不滿與情緒。一位資深議員就說，反柯的人，有不少人是反黨中央，或反英，黨中央務必謹慎因應。

民進黨近日展開第一波徵詢北市議員，預計在國民黨台北市長人選五月二日出爐前完成，接下來民進黨選對會將整理及討論議員意見，若有必要將會進行第二波徵詢。

尚未被徵詢的議員表示，基層議員都理解黨中央的用心，不過，他也要提醒黨中央，一旦黨做成禮讓柯文哲的決定，有必要釐清民進黨與柯文哲的關係，雙方究竟是執政聯盟，或是執政與在野的關係。

該議員舉了老人津貼的例子指出，柯文哲堅持不發放老人津貼，民進黨議員給柯文哲背書，也背負不小的政治壓力，一方面要被基層的老人責罵，另一方面與其他民進黨執政縣市不同調，但過去三年多來，柯文哲有給民進黨或民進黨議員什麼好臉色嗎？

他表示，類似的案例，不勝枚舉，導因於雙方一開始沒談清楚，柯文哲當選前，民進黨承諾不干涉柯的用人，但多位民進黨人後來被延攬入市府，以致雙方衝突不斷。

「陳景峻、李文英、藍世聰這些人，他們的老闆是民進黨，還是柯文哲？」他強調，民進黨不管是禮讓或自行提名，與柯文哲的政治關係要講清楚，提名或禮讓只是政治關係的一部分，更重要是選後是制衡監督，還是執政聯盟，否則就算做成禮讓，也難杜悠悠之口，最傷的還是民進黨。