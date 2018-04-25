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侯周會面僅3人在場 談了什麼幕僚都說「不清楚」

2018-04-25 20:25聯合報 記者祁容玉╱即時報導

行政院前院長蘇貞昌今確定接受徵召參選新北市長，外界原本關注蘇、游明將會面一事，未料今晚7點左右，前北縣長周錫瑋陣營發出訊息，證實下午國民黨新北市長參選人侯友宜已由新北市長朱立倫陪同拜會周錫瑋，但會面僅侯、周、朱3人在場，會面內容各陣營幕僚都說「不清楚」。

侯友宜今天上午公開行程受訪時，曾重申一直很積極與周聯絡，會找一個很好的時間點見面聊聊，媒體追問是否今天就會見面，侯僅回「會很快見面」。正當外界以為「侯周會」會比「蘇游會」晚登場時，今晚周錫瑋方面就證實已跟侯友宜見面。

周錫瑋晚間透過幕僚在媒體群組對外告知，證實今天下午新北市長朱立倫陪同國民黨新北市長參選人侯友宜，拜會周錫瑋，請益新北市政。

記者致電周錫瑋手機，由幕僚接聽後表示，周錫瑋下午先將手機交由幕僚保管，會面後才將訊息告知幕僚，幕僚群事前也都不知情，但推測應是非常臨時敲定，現場僅侯友宜、周錫瑋、朱立倫3人在場，無法提供任何照片或影片資料。

周的幕僚也轉述，周錫瑋謝謝媒體關心，朱、侯今天的確有來找他，但詳細會談內容應問侯友宜，畢竟侯才是主角，他一切尊重侯及市長朱立倫的發言。

記者晚間也多次致電侯友宜都未獲回應，侯友宜辦公室主任謝政達說，會面沒有任何侯辦人員陪同，侯辦方面不清楚會面的時間、地點、與會談內容，對會面消息也暫時沒有評論。

前北縣長周錫瑋陣營今晚證實，下午國民黨新北市長參選人侯友宜（見圖）已由新北市長朱...
前北縣長周錫瑋陣營今晚證實，下午國民黨新北市長參選人侯友宜（見圖）已由新北市長朱立倫陪同拜會周錫瑋，但會面僅侯、周、朱3人在場，會面內容各陣營幕僚都說「不清楚」。圖／本報資料照片
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前北縣長周錫瑋（見圖）陣營今晚證實，下午國民黨新北市長參選人侯友宜已由新北市長朱...
前北縣長周錫瑋（見圖）陣營今晚證實，下午國民黨新北市長參選人侯友宜已由新北市長朱立倫陪同拜會周錫瑋，但會面僅侯、周、朱3人在場，會面內容各陣營幕僚都說「不清楚」。圖／本報資料照片
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周錫瑋侯友宜
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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