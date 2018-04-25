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國民黨提名蘇清泉 潘孟安：期待乾淨選舉

2018-04-25 20:19中央社 屏東縣25日電

屏東縣長潘孟安。聯合報系記者翁禎霞／攝影
屏東縣長潘孟安。聯合報系記者翁禎霞／攝影
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國民黨中常會今天下午通過提名蘇清泉競選下屆屏東縣長，民進黨爭取連任的屏東縣長潘孟安表示，期待一場乾淨的選舉。

出身東港的蘇清泉擁有醫學博士學歷，在東港經營安泰醫院多年，曾擔任國民黨不分區立委、屏東縣黨部主委、中央政策會副執行長、中華民國醫師公會全國聯合會理事長、現任國民黨中央評議委員，曾經與潘孟安競選過第7屆屏東第3選區立委敗北。

國民黨屏東縣黨部在蘇清泉被提名後，發出新聞稿表示，蘇清泉學經歷俱佳，參選過區域立委，有大選區選戰經驗，任不分區立委時，做事認真、地方人脈廣，服務範圍遍及全縣，績效卓越。

縣黨部表示，這次勇於任事，願意代表國民黨參選屏東縣長，以目前民進黨執政不得民心，大環境有利國民黨之下，縣黨部會和蘇清泉進一步商討，期在最短時間內建構競選團隊及架構，為這次選戰衝刺。

蘇清泉在受訪時表示，他曾與潘孟安競選過立委，這次出來競選縣長，主要是拉抬國民黨的氣勢，他保證絕對不會用挖人隱私、攻訐的文宣選舉，會打一場乾淨的選戰。

潘孟安在這一屆與國民黨候選人簡太郎競選屏東縣長時，曾經遭黑函攻擊，潘孟安還告上法庭，他今天表示，期待一場乾淨、理性的民主選舉。

民進黨屏東縣黨部主委李清聖表示，政黨政治，民進黨早知道國民黨一定會推出人選，現在人選出來，民進黨還是按既定的選舉步驟，更努力經營，贏得選民的支持，潘孟安很賣力推動縣政，民進黨有信心贏得選戰，但首要做好本務。

國民黨民進黨潘孟安
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