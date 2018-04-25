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周錫瑋：主席約見為大局 全台團結輔選

2018-04-25 19:49中央社 新北25日電

前台北縣長周錫瑋今天說，將遵照國民黨主席吳敦義的指示，抽空在全台為藍營的縣市長、...
前台北縣長周錫瑋今天說，將遵照國民黨主席吳敦義的指示，抽空在全台為藍營的縣市長、議員參選人助選，盼團結勝選。圖／聯合報資料照片
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前台北縣長周錫瑋今天說，將遵照國民黨主席吳敦義的指示，抽空在全台為藍營的縣市長、議員參選人助選，盼團結勝選；至於與新北市長參選人侯友宜之間，將彼此尊重為大局著想。

前行政院長蘇貞昌今天獲民主進步黨中央徵召參選新北市長，原有團隊積極歸隊，「新北電火球媒體中心」群組立即成立，備戰就位。

另外，媒體也關心總統府秘書長陳菊是否出任蘇貞昌的競選總部主任委員，以及蘇貞昌拜會新北市議長蔣根煌、民進黨市議會黨團、與前行政院長游錫(方方土)會面等行程的象徵意義。

相對於綠營的戰鬥隊伍成形，中國國民黨新北市長參選人侯友宜，今天回答媒體記者詢問何時與周錫瑋見面時說，有很多管道聯繫，積極聯絡找恰當的時機見面聊，並未回答是否親自致電給周錫瑋。

周錫瑋下午接受中央社記者訪問時表示，他與政策中心辦公室，至目前都還沒有接獲侯友宜及其團隊的電話，「目前沒有安排相關的見面拜訪事宜」。

周錫瑋在6日初選民調公布時，曾呼籲國民黨員與參選人，放下過去一切誤會，團結打贏選舉。至於是否支持侯友宜，他表示，「黨內所有提名同志，絕對都會支持」。

初選後，周錫瑋的臉書社群平台仍活躍運作，他說，一定會為大局著想，但也要尊重彼此的想法和意願，初選過程的歧見，及彼此支持者的堅持，仍需坐下來溝通想法。

周錫瑋指出，吳敦義18日曾約見他，並勸說「能幫就盡量幫」，希望周錫瑋能夠挑起重任，全台協助，團結打勝選戰。

周錫瑋說，5月初開始，會遵照黨中央指示，全台助選。至於新北市長選戰，若對方願意，他初選時所提的政策與政見，以及過去的選舉與從政經驗，都可提供「選舉素人」侯友宜參酌。

周錫瑋表示，與吳敦義見面後的翌日，他與新北市長朱立倫見面，朱立倫有提到希望周錫瑋能幫忙，但沒有深入選戰策略與角色定位，外界的傳言與報導都非事實。

周錫瑋侯友宜
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