吳育仁獲徵召參選嘉縣長 翁章梁正面看待

2018-04-25 19:23 中央社 嘉義縣25日電



國民黨今天通過嘉縣長徵召吳育仁參選，吳育仁質疑民進黨初選時，參選人只是公務員、錢哪裡來？聯合報系記者卜敏正／／攝影 分享 facebook 國民黨中常會今天下午通過徵召前立委吳育仁參選嘉義縣長，對此，民進黨提名的嘉義縣長參選人翁章梁表示，希望這是一場正面的選戰。

吳育仁下午接受徵召後受訪表示，他勇敢接受挑戰，主要是民進黨在嘉義縣執政17年，縣民經濟生活卻貧窮化，民進黨中央甚至視嘉義縣為囊中物，以為只要民進黨提名，人民就會支持。

他說，「絕對的權力，絕對的腐化」，民進黨在嘉義縣面臨的問題，就是選票太多，他願意挺身而出，呼籲公民覺醒，改變嘉義縣的政治文化，讓「新黑金滾出去，嘉義人站起來」。

吳育仁指出，嘉義縣在民進黨主政17年來，家庭經濟、生活狀況、縣民健康狀況的滿意度都是全台最低，2016年與2017年「全國幸福指數大調查」嘉義縣都是倒數第一名，因此他提出「重振嘉義，幸福首都」的理念，讓嘉義縣成為留得住年輕人在家鄉工作打拚、結婚生子、安居樂業的好地方。

他說，1999年他在英國完成博士學位後，第一份工作就是在鳳梨田環繞的中正大學任教，近20年來他在嘉義工作、結婚、生活，足跡踏遍嘉義縣18鄉鎮，深入了解基層生活的艱苦，他的參選理念，以全縣民眾的福祉為依歸，終結派系治縣，建設美麗的新「嘉」園，希望把嘉義縣的榮耀重新找回來。

對此，獲民進黨提名的嘉義縣長參選人翁章梁，今天下午在新港鄉成立「行動力團隊」受訪表示，選舉必然有競爭，很高興對手終於推出人選。

翁章梁表示，希望透過正面的選舉，能讓鄉親了解嘉義縣的發展方向、認識嘉義縣所面對的問題，「行動力團隊」會認真做、打拚做，服務所有鄉親，贏得最後勝利。