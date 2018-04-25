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綠營提名竹縣長 鄭朝方：新思維改變城市

2018-04-25 17:33中央社 新竹縣25日電

民進黨今天正式提名客家事務部主任兼發言人鄭朝方參選新竹縣長。鄭朝方受訪表示，他將向多位前縣長、地方綠營人士請益，並以新思維解決新世代問題，讓大家看見新竹縣的改變。

鄭朝方告訴中央社記者，民進黨近年已培育出許多優秀人才，例如新竹市長林智堅、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦，在各縣市的地方執政打出好成績，認為這是國家、城市的進步價值，也是民進黨主張「世代交替」的努力成果，他說「新世代的問題，應由新世代解決」。

鄭朝方說，近年桃園市、新竹市進步很多，但新竹縣僅竹北有明顯發展，整體進步幅度不大，認為「桃竹竹」共同生活圈應要一起發展，凸顯區域治理的重要，未來希望能與桃園市、新竹市共同合作，跨縣市解決問題。

鄭朝方表示，他和新竹縣大多數的年輕人一樣，希望家鄉能有改變，未來會向多位前縣長、民進黨地方基層請益，除延續好的政策，也會因應時空背景不同需求，做出改變；此外，也延攬各界專才、號召理念相同的年輕人，一同加入這場「新竹縣的維新運動」。

綠營地方人士透露，林智堅除了努力爭取連任外，也已接收到黨中央的一些「任務」，要協助鄭朝方打贏新竹縣長選戰，安排一同出席活動、媒體訪問等，希望藉由林智堅的高人氣與高支持度，拉抬鄭朝方聲勢。

綠營地方人士也說，民進黨已找來中華文化總會副秘書長李厚慶、新竹市文化局長廖志堅兩位選戰經驗豐富的文宣大將，以獻策、出點子的方式協助鄭朝方團隊，未來政見部分可能會朝向新竹縣、市合作的議題進行規劃。

民進黨新竹縣黨部主委吳傳地受訪表示，民進黨非常重視年輕同志，若有創新思維與想法，都會不吝給資源，這次徵召年輕有才華的鄭朝方，相信定能展現出年輕人的執行力，讓民眾看到城市的轉變，盼新竹縣能更進步。

至於國民黨方面，目前尚未決定新竹縣長人選，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢表示，黨中央正加快腳步，將啟動提名協調作業，對於民進黨推出人選，他沒有太多看法，不過「不論對手是誰，國民黨都會努力爭取選民認同，打贏選戰」。

國民黨籍立委林為洲認為，歷任新竹縣長都擁有超過20年的政壇資歷，然而鄭朝方是第一次參選，且沒有什麼公職經驗，未來是否有能力擔任新竹縣的最高首長職務，內心存有疑問。

林為洲說，民進黨已「擺開陣式」，但國民黨的人選卻仍未定案，就他所知，有意參選新竹縣鄉鎮市長的人數眾多，已出現「參選爆炸」情況，認為國民黨應加快腳步及早定案，才有充分時間溝通、協調、應戰，否則「母雞不出來，小雞無所適從」恐對國民黨原本基層穩固的優勢產生壓力。

民進黨確定將徵召民進黨客家事務部主任鄭朝方（左）參選新竹縣長。 圖／聯合報系資料...
民進黨確定將徵召民進黨客家事務部主任鄭朝方（左）參選新竹縣長。 圖／聯合報系資料照片
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