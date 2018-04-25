蘇貞昌為光榮感參選 侯友宜：歡迎

2018-04-25 17:28 中央社 新北25日電



國民黨新北市長參選人侯友宜。聯合報系記者祁容玉／攝影 分享 facebook 民進黨今天下午中執會徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長，蘇貞昌表示，看見新北拉大城鄉差距，人民缺乏光榮感，才想要參選回饋給有感情的城市。對手侯友宜表示歡迎與祝福。

蘇貞昌今天沒有公開行程，不過，連日來已在基層拜訪暖身，所選擇的都是他在擔任兩任台北縣長時熟悉的人事。

在獲得徵召後，蘇貞昌今天透過臉書表示，希望翻轉新北大步向前，讓新北再次發光，讓市民走路有風，創造新的新北。

蘇貞昌在走訪基層時，女兒立委蘇巧慧也不斷的拉攏許多她的朋友與父親的舊識，勸說「回來吧、歸隊吧」。一名蘇貞昌時期的縣府人員日前也在臉書貼出「歸隊！戰新北！」宣告回到蘇團隊助選。

蘇貞昌提出以往的縣政說，過去的成績，是未來最好的保證。經這些年的淬鍊與累積，他與團隊會提出更新、更好、更在地的政策。尤其，他自己「衝」的個性才能專注地為市民催生城市的價值。

蘇貞昌表示，對的人才能做對的事，比起政治，留在這片土地上的風景，才是真的。有實績、會做事的人必須走在最前頭，這是促使他參選的動機與原因。

民主進步黨新北市議會黨團總召李坤城接受中央社訪問表示，對於蘇貞昌願意承擔表示感謝，期待老縣長發揮衝、衝、衝的精神，帶領綠營市議員參選人，當選席次過半。

李坤城表示，蘇貞昌26日下午將拜會民進黨團，包括現任議員以及提名的新人都將與會，營造團結勝選氣氛。但是，前行政院長游錫堃並不會出席明天的蘇貞昌拜會行程。

國民黨提名的參選人侯友宜，今天上午參加前市議員金瑞龍舉辦的公園請安活動，被媒體問到綠營徵召蘇貞昌參選新北，他表示「歡迎、祝福、一起打拚」。

侯友宜已多次被問到蘇貞昌參選，他的答案都一致說，新北市在這場選舉是全國矚目的焦點，他舉雙手歡迎各地英雄好漢來新北市參戰，希望讓新北市民得到更多福利照顧。

至於導演劉家昌等人接受媒體訪問時，評論時事的說法，侯友宜在媒體詢問時表示，兩人沒有接觸過，非常謝謝大家關心他。他也歡迎任何人來幫他打選戰，包括市民及相關支持系統一起來。

媒體今天又問侯友宜何時會與前縣長周錫瑋見面，是否有親自致電給周錫瑋，侯友宜笑說「我們有很多管道在聯繫」，一直很積極聯絡。

侯友宜說，會找很好的時間點與周錫瑋見面聊。媒體追問是不是明天，侯回說「會很快見面」。周錫瑋則沒有接聽外界電話。