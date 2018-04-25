藍5縣市長尚未提名 北市人選5月2日出爐

2018-04-25 16:49 中央社 台北25日電



中國國民黨截至目前已通過17個縣市長選舉提名，尚未提名的縣市當中，台北市長與高雄市長選舉黨內初選結果將分別於5月2日與5月中旬出爐；新竹縣長選舉提名協調即將啟動。

國民黨中常會下午通過提名前黨籍立委吳育仁、蘇清泉分別參選嘉義縣長、屏東縣長後，總計已提名17縣市，尚有台北市、台南市、高雄市、金門縣、新竹縣等5縣市尚未提名。

台北市長選舉方面，台北市議員鍾小平、前國民黨籍立委丁守中、孫大千、前大陸委員會副主任委員張顯耀登記黨內初選；初選民調時間從4月29日至5月1日，預計5月2日公布民調結果，屆時將可確定由誰代表國民黨征戰。

台南市長選舉部分，因與無黨籍的前台南市警察局長陳子敬整合遲無進展，國民黨中央提名協調小組24日邀前黨籍立委高思博、前台南大學校長黃秀霜協調，決定若過了24日，陳子敬還無法決定加入整合，國民黨今天將與民調公司敲檔期，就高思博、黃秀霜啟動全民調產生人選。

國民黨台南市黨部主委謝龍介今天告訴中央社記者，昨天聯繫陳子敬，陳子敬表示這兩天會做出決定。他認為，與陳子敬的合作空間還存在，台南市是艱困選舉，若泛藍有2組人選，對士氣是一大傷害。

高雄市長選舉提名方面，國民黨中央提名協調小組12日邀高雄市黨部主委韓國瑜、立委陳宜民協調，達成一個月內採全民調方式決定人選；由於簽有保密條款，對於民調時間，黨中央三緘其口。

不願具名黨務人士表示，當初協調決定舉辦2場政見會，待5月5日第2場政見會後，就會著手進行民調，預計結果5月中旬出爐。

金門縣長提名部分，國民黨中央提名協調小組20日邀國民黨籍立委楊鎮浯、金門縣議員陳玉珍、李應文與台商汪成華討論金門縣長提名機制；在陳玉珍因身體因素未出席的情況下，3人獲致初步共識，近日將由黨中央將初步共識向陳玉珍說明，獲得同意後施行。

楊鎮浯告訴中央社記者，20日協調，與會者都希望顧全大局、不要分裂，盡量以協調產生人選，一切按照程序進行，尊重黨中央的協調。黨中央截至目前，仍未與陳玉珍取得聯繫。

新竹縣長選舉提名部分，國民黨籍立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科與新竹縣議會副議長陳見賢等人有意參選。

國民黨組織發展委員會主任委員李哲華表示，新竹縣是國民黨優勢選區，可以體諒基層對尚未推出人選的焦慮心情，但黨中央必須從勝選角度考量，推出最有勝選機會的候選人；民進黨已確定提名鄭朝方，國民黨將啟動協調機制。