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堅持回歸田園！蔡英文曾給6職位 游錫堃全婉拒

2018-04-25 15:53聯合新聞網 綜合報導

前行政院長游錫堃。聯合報系資料照
前行政院長游錫堃。聯合報系資料照
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被民進黨黨內多名議員拱出來代表參選新北市長的前行政院長游錫堃，最後不斷重申「不忮不求」的態度婉拒參選。回顧過往，自民進黨執政後，總統蔡英文曾託人給他6個職位，但他堅持回歸田園，維持老百姓的身分。

游錫堃7日登觀音山硬漢嶺時曾表示，從去年迄今，他五度向黨中央表示不選新北市長，儘管黨內超過半數的心北市議員相挺，他仍保持不忮不求態度，過去蔡英文總統也曾親自或透過他人表達想給他6個職位，但都被他婉拒，堅持裸退的決心，也堅持不肯透露到底是哪6個職位被他拒絕。

根據《財訊》報導，蔡英文就任總統後，曾邀請游錫堃擔任總統府資政，也提過台電董事長、台糖董事長和證交所董事長等重要職位，相當禮遇游錫堃。

而這6個職位當中，除了總統府資政是無給職外，其他都是企業規模相當龐大、資源豐富且高薪的職位。游錫堃幕僚表示，游之所以沒有接受資政的職位，是因為4年前許多與游錫堃一起在新北市長選舉打拼的黨內前立委，到現在都還沒有職務，他的團隊夥伴若沒有工作，他也不能當官。至於其他職位，游只有思考過台電，如果能推動國家能源政策，對國家長久發展會有幫助，但詢問後，發現該職位沒有辦法在國家能源政策訂定上發揮作用，因此也婉拒了。

至於第7個被婉拒的職位就是新北市長參選人。游錫堃雖然一開始是婉拒參選新北市長，但看到黨內超過一半的新北市議員力拱他出面參選，新北市議員黨團總召李坤成透露，聽到議員們的心聲後，游錫堃的確有表示，若總統再次詢問他的話，他不會再說「不要」，只是沒想到也沒機會了。

游錫堃107年九合一選舉蔡英文
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