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通過徵召 蘇昌昌臉書透露再度第一線的原因

2018-04-25 15:21聯合報 記者林敬殷╱即時報導

民進黨中執會稍早通過徵召行政院前院長蘇貞昌參選新北市長，蘇貞昌隨後在臉書發文表示，過去的成績，是未來最好的保證。經過這些年的焠煉與累積，他和他的團隊會提出更新、更好、更在地的政策，毫無保留、竭盡所能的回饋給我最有感情的新北市。

「這次，為什麼我再度走上第一線？」蘇貞昌說，升格直轄市的新北市多年以來，預算雖然倍增了，建設停滯了，城鄉差距擴大了，市民的光榮感衰退了，在新北生活的感受沒有跟著升格。

蘇貞昌表示，有實績、會做事的人必須走在最前頭，因為這樣的人，能夠做出市民最需要的決策，更因為這樣的人，知道什麼是「衝」的決心。

蘇貞昌也說，大家常說，獅子座的他，性格很「衝」。但也正因這改不掉的「衝」，才能專注地為市民催生城市的價值。

以下是蘇貞昌臉書全文：

親愛的市民頭家，您好。

新北市改制前，我擔任過兩屆縣長。

我和縣府團隊曾經在這塊土地上，

致力發展觀光、文化、教育、醫療，同時提升就業、便捷交通。

鶯歌陶博館—平溪天燈節—八里左岸—淡水漁人碼頭—貢寮海洋音樂祭—三峽的台北大學—中永和雙和醫院—土城的頂埔科技園區—二重疏洪道變髒亂為美麗的公園—便捷的快速道路網……

大家常說，獅子座的我性格很「衝」。

但也正因這改不掉的「衝」，才能專注地為市民催生城市的價值。

我從行政院長卸任後，成立超越基金會。

邀請各行各業的「超越達人」一起下鄉入校當孩子的典範，

這些達人都是默默在台灣耕耘、為台灣做事的人。

無論身處政府或民間，我很清楚，

選對的人，才能做對的事，

比起政治，留在這片土地上的風景，才是真的。

這次，為什麼我再度走上第一線？

因為我看見，

升格直轄市的新北市多年以來，預算雖然倍增了，

建設停滯了，城鄉差距擴大了，

市民的光榮感衰退了，在新北生活的感受沒有跟著升格。

有實績、會做事的人必須走在最前頭，

因為這樣的人，能夠做出市民最需要的決策，

更因為這樣的人，知道什麼是「衝」的決心。

新北市的面積幾乎是台北市的八倍，總人口數達四百萬人，全台第一，

迎向新的時代，新北面臨了比台北更多元嚴峻的挑戰。

但也正因為如此，讓新北所擁有的獨特價值更顯可貴。

過去的成績，是未來最好的保證。

經過這些年的焠煉與累積，

我和我的團隊會提出更新、更好、更在地的政策，

毫無保留、竭盡所能的回饋給我最有感情的新北市。

我們會翻轉新北，讓新北市大步向前，

讓新北再次發光，讓市民頭家走路有風，

今天起，請大家和我一起同行，創造新的新北。

蘇貞昌漁人碼頭
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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