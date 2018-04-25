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呂秀蓮：柯P迷幻藥退潮 民進黨沒理由禮讓

2018-04-25 12:28中央社 台北25日電

呂秀蓮 記者周佑政攝
呂秀蓮 記者周佑政攝
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前副總統呂秀蓮今天說，4月22日這麼多人上街遊行，是「柯P迷幻藥開始退潮」，她一直強調民進黨沒有理由禮讓台北市長柯文哲，最後是考驗民進黨選對會，會不會變成「選錯會」。

呂秀蓮今天舉辦「台北長壽城：越老越少年」記者會，公布自己競選台北市長政見。

不過，記者會一開始，她就說，前幾天那麼多人上街頭（422機蛋大遊行），柯文哲的「柯P迷幻藥開始退潮」，她4年來一直強調，民進黨沒有理由禮讓給柯P，422這場遊行讓柯P迷幻藥快速地退燒，最後也要考驗民進黨的選對會「會不會變成選錯會」，民進黨選對會每個人與柯P的交情關係，也需要大家一起了解。

呂秀蓮會後受訪指出，最近一個月來，有人每天透過媒體在放話，一天講一套邏輯，但這些邏輯一聽就不對，顯然是少數人操作，她希望422的遊行，至少讓人聽進去、看得到了。

她認為，這些放話顯示，民進黨內有人不想和柯P脫勾，「422後，若他們至少聽進去而改變，那還好，若仍繼續這樣下去，就要接受大家的檢驗」。

媒體詢問，422遊行當天晚間，民進黨台北市黨部主委黃承國在一場活動中，陪同柯文哲逐桌敬酒，被解讀為民進黨高層有意禮讓柯文哲。

呂秀蓮則說，「我不認為」，因為那場也有邀請她，但她認為廟會活動相當多，所以那天她碰巧沒有去，她相信，若她出現，黃承國也會陪她逐桌敬酒，因為之前稍早有一場民進黨尾牙活動，她先到，黃承國也是逐桌陪她敬酒，她離開後，柯文哲才到，黃承國也是禮貌性陪同柯文哲。

至於當天現身那場活動的民進黨台北市議員，呂秀蓮認為，因為那區是這些議員的選區，市議員出席活動是為了要拉票，所以，只是巧合。

呂秀蓮說，她希望422遊行像個催化劑，催化出台北市民理性思考的空間，台北市民要理解傾聽願意參選的人要如何治理北市。

呂秀蓮今天提出「ㄌㄨ老，ㄌㄨ少年（意指愈老、愈年輕）」的訴求。她說，呂秀蓮的台語諧音聽起來近似「ㄌㄨ少年」，她堅定挑戰台北市長選舉，用行動鼓勵所有退休的資深市民，雖然老但一定老有所為，退而不休，她希望讓台北市變陽光樂活城。

呂秀蓮還說，5月2日，國民黨初選決定台北市長提名人選，那天她將到民進黨中央發起Taipei NO.1，訴求打敗柯P、拚第一。

民進黨呂秀蓮2018台北市長選舉107年九合一選舉柯文哲
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