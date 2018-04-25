游蘇將碰面…何時拜訪周錫瑋？侯友宜：很快

2018-04-25 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



侯友宜今早陪同中和議員參選人金瑞龍在公園拜票，有熱情民眾送上到廟拜過的粽子，祝福侯友宜「包中」。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

民進黨中執會今正式徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長，蘇欲拜訪日前被拱參選新北的前行政院長游錫堃，並由選對會召集人陳明文安排；綠營方面展現團結，藍營被視為母雞的新北市長參選人侯友宜，何時拜訪初選對手、前台北縣長周錫瑋，外界都在看，侯友宜今受訪時沒給時間表，只說「很快會見面」。

侯友宜今早陪同中和議員參選人金瑞龍在公園拜票，被媒體問游蘇確定要見面，何時與周碰面？侯友宜說，「我們一直很積極聯絡」，並且會找一個很好的時間點見面聊聊，媒體追問，是明天嗎？侯回說，「會很快見面」。

至於昨天侯友宜走訪蘆洲的公托，昨天更在臉書粉絲團發文，對行政院長賴清德的私托公共化有所質疑，侯友宜說，很多學者對私幼有不同聲音，認為補助款項都流向業者，他說，很多政策都可以討論，他把學者疑慮提出來跟大家報告。

另，導演劉家昌日前接受媒體採訪，替侯友宜抱不平，認為侯在鄭南榕案被扣上帽子，侯是否跟劉家昌有交情？侯友宜說，兩人沒有接觸過，非常謝謝大家關心他。

對於深澳燃煤電廠，蘇貞昌批侯講的是「政治語言」，侯友宜再度表態，表示當選一定不會發新設的生煤許可，且反對深澳蓋燃煤電廠。侯友宜表示，他延續停發生煤許可政策，把自己立場講清楚，反對蓋燃煤電廠。

金瑞龍上屆議員選舉失利，今天號召約400名鄉親到場力挺，主打公平正義、安居樂業，生活要更好，更說「我的政見，侯友宜來實現」。

中和議員參選人金瑞龍上屆議員選舉失利，今天號召約400名鄉親到場力挺。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook