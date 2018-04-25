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「媽媽教我生命課」 龍應台陪伴失智母 最後的不捨目送

侯友宜長高秘密、賴神為何酸議員... 看直播追真相

2018-04-25 10:00聯合報 記者祁容玉施鴻基楊濡嘉徐如宜／報導

國民黨新北市長參選人侯友宜昨與黨籍議員參選人合照，黨部首開臉書直播，侯友宜和身高...
國民黨新北市長參選人侯友宜昨與黨籍議員參選人合照，黨部首開臉書直播，侯友宜和身高較高的議員林金結（右）、蔡明堂等人拍照時，腳下箱子也大曝光。 記者施鴻基／攝影
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政治人物現在除了傳統跑攤、掃街拜票，「空軍」也不能少，不少人就透過臉書直播跟選民搏感情。國民黨新北市長參選人侯友宜昨天跟黨籍新北市議員參選人合拍宣傳照，也開直播，成了實境秀主角。

國民黨新北市長參選人侯友宜昨天首開臉書直播，侯化妝的樣貌也大曝光。 記者施鴻基／...
國民黨新北市長參選人侯友宜昨天首開臉書直播，侯化妝的樣貌也大曝光。 記者施鴻基／攝影
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直播當道，政治人物開直播、小模開直播、拍賣也開直播，但因網路直播可能遇上突發狀況，臨場應對功力如果沒有三兩三，成不了「網紅」，出糗畫面還會「網路永流傳」。

侯友宜矮了一截 腳下木箱幫大忙

侯友宜昨天與議員參選人合拍宣傳照開直播，市黨部請來熟悉直播操作的新北市議員蔡淑君主持。侯友宜除穿西裝，另準備招牌休閒服和繡有KMT字樣的POLO衫，分以「侯氏5招」：舉槍、靠背、握拳、攬著著（搭肩）及鐵漢柔情（手指愛心）與眾人合照。

侯友宜首開臉書直播，請來熟悉直播操作議員蔡淑君（左一）主持。 記者施鴻基／攝影
侯友宜首開臉書直播，請來熟悉直播操作議員蔡淑君（左一）主持。 記者施鴻基／攝影
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輪到蔡明堂、林金結等人高馬大的議員合照時，侯友宜相對矮了一截，為了畫面更協調，腳下多了個彌補身高差的木箱，透過直播鏡頭，也讓網友看到侯友宜「長高」的秘密。

直播吸引眼球 3分鐘把重點講清楚

這場侯友宜與議員合照的直播約半小時，有數千人觀看，幾百人回應。蔡淑君徵求創意拍照姿勢，網友留言「比愛心」、「擊掌」、「搭肩」，還有人說「很少看到侯友宜穿西裝、很帥！」

蔡淑君說，直播效益非常好，她的直播經常飆到2、3萬人觀看，是和民眾互動與接收民眾需求的好管道。開直播前必須先有想法，並要在2、3分鐘內把重點講清楚，才能成功吸引網友眼球。

葉師傅遇到神戰帖 1個也打不倒

當過新北市府副發言人的國民黨新北市議員參選人葉元之，自許「葉師傅」，市政問題「1個答10個」。他也常開直播拉抬聲勢，捷運三鶯線「吞螺栓」是代表作之一，但也非每回開直播都叫好又叫座。

國民黨新北市議員陳明義，日前在行政院長賴清德到新北進行前瞻座談會時，全程直播並爭...
國民黨新北市議員陳明義，日前在行政院長賴清德到新北進行前瞻座談會時，全程直播並爭取發言，引來賴回酸「議員年底要選舉」。 圖／聯合報系資料照片
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舉例來說，葉元之曾批評民進黨立委吳秉叡對市政不熟悉，做了張超大學生證到吳的服務處踢館，說要「幫立委免費上課」。不料吳秉叡服務處主任翁震州也拿出辯論戰帖，要葉元之轉交侯友宜，回嗆「對市政清不清楚，直接來辯論就知道了」。

葉元之遭翁震州反將一軍，直播主題還被牽著走，險些亂了陣腳，只能跳針回說「我不能代表侯友宜」、「我不能幫忙轉交」，沒討到便宜。

賴神閉門會議 陳明義開直播

行政院長賴清德上月率政院團隊到新北市政府，與市長朱立倫座談前瞻基礎建設，原本是閉門會議，但新北市議員陳明義全程臉書直播，頻頻要求發言，最後市長朱立倫緩頰，賴清德才同意讓陳講了5分鐘。

國民黨新北市議員參選人葉元之（左）日前到民進黨立委服吳秉叡服務處踢館，不料吳服務...
國民黨新北市議員參選人葉元之（左）日前到民進黨立委服吳秉叡服務處踢館，不料吳服務處主任翁震州（右）要葉轉交辯論戰帖，反將葉一軍。 記者王敏旭／翻攝
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賴清德最後裁示時忍不住酸陳明義，當天有很多列席立委先離開，是因為相信行政院推重要建設不會虧待新北，更重要的是立委年底沒有選舉，但「陳議員你有選舉，還現場直播」、「我已經走了21個縣市，議員發言你可能是第一個」，陳明義回說，「你給我消遣沒意思啦，我跟謝龍介不同。」

議員愛直播 畫面勝過千言萬語

高雄市議員李雅靜用心學習別人直播經驗，表情、語調都用心揣摩，但有時難免出錯。像以前會邊做直播，邊看民眾反映，結果好幾次為了看留言把手機拉近，結果「我的大餅臉整個占滿鏡頭」，後來只要拉近鏡頭時就先說，「拍謝啦！現在要讓大家看看我的大餅臉！」

高雄市議員李雅靜（左）是直播達人。 圖／高雄市議員李雅靜提供
高雄市議員李雅靜（左）是直播達人。 圖／高雄市議員李雅靜提供
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直播有了心得，李雅靜發覺有些議題秀出實況，比說了老半天還有說服力。有一次她「帶」著鏡頭繞運動場一圈，讓粉絲、好友知道她為何在議會批判市府花錢，又未把鳳山運動場改建好，「都不用我多說，直播畫面就能證明一切」，李雅靜說，以後會繼續直播民眾關心的問題，讓鏡頭說話。

王炳忠被捕「直播秀」 案件提早曝光

新黨青年委員會召集人王炳忠，去年底曾捲入國安法遭調查局持搜索票搜索住處。王炳忠拿起手機臉書直播近半小時，讓原本想低調辦案的檢調人員，不得不提早讓案件曝光。

檢調去年12月持搜索票要求搜索新黨新黨青年委員會召集人王炳忠住處，王開直播，引發...
檢調去年12月持搜索票要求搜索新黨新黨青年委員會召集人王炳忠住處，王開直播，引發話題。 圖／聯合報系資料照片
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法務部長邱太三支表示搜索過程直播是法律所不允許，直播等於把訊息對外洩漏，涉及偵查不公開，與攝影蒐證是為了保存證據不同，但律師陳長文不認同，認為王炳忠不受「偵查不公開」5個字約束，偵查之所以不要公開，主要是針對代表國家行使公權力的檢調人員，也就是案件中的原告，避免一面偵查一面把消息講出來，讓犯罪嫌疑人被外界標籤化，日後嫌疑人如果獲判無罪怎麼辦？

直播要有傳播效益 最怕新鮮感降低

台灣臉書直播風在這一、兩年興起，大大小小政治人物搶搭直播便車，漸成風潮。國立中山大學政治所教授廖達琪表示，直播有其傳播效益，但當被大量、重複使用，新鮮感就會降低。

中山大學政治所教授廖達琪表示，政治人物瘋直潘，一旦泛濫就不新奇，仍需有設計及議題...
中山大學政治所教授廖達琪表示，政治人物瘋直潘，一旦泛濫就不新奇，仍需有設計及議題導向。 圖／聯合報系資料照片
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廖達琪說，內容泛泛的直播無法留住觀眾，想要吸引網友眼球，內容必須經過設計，最好有議題導向。直播主要攫取到的對象多是年輕族群，但因不同縣市的選民結構不同，能達到的宣傳效益也不同。

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