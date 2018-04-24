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藍營高雄市長初選 陳宜民：參選不只兩人 應重啟協調

2018-04-24 23:18聯合報 記者楊濡嘉／高雄報導

陳宜民表示，現在不只他跟韓國瑜兩人要選，中央黨部不能只協調他和韓，應重辦協調會。...
陳宜民表示，現在不只他跟韓國瑜兩人要選，中央黨部不能只協調他和韓，應重辦協調會。 圖／本報資料照
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國民黨中央原定本月29日和5月5日為高雄市長初選辦兩場沒有轉播的政見發表會民調日期不事先公布。參選的立委陳宜民認為除了他和國民黨高市黨部主委韓國瑜之外，還有其他人要參選，要求國民黨中央重啟協調，政見發表會日期應與參選人協調並要電視轉播，民調日期更應明白告知，讓韓國瑜請假。

對此，韓國瑜團隊發言人侯亞寧說，4月12日協調時已說好由中央黨部安排政見會與民調相關事宜，韓國瑜尊重黨中央決定。

陳宜民說，現在不只他跟韓國瑜兩人要選，前立委羅傳進，曾任前高縣長楊秋興發言人的曾尹儷也有參選意願，中央黨部不能只協調他和韓，應重辦協調會，請有意參選者出席，否則就啟動正式初選機制，避免被外界批評黑箱作業。

陳表示，12日協調會時，黨秘書長曾永權裁示，政見發表會及民調由中央黨部舉辦，時間及舉辦方式再協調，也會有電視轉播；但上周他接到中央黨部傳的政見發表會公文，只通知4月29日和5月5日參加，沒有電視轉播，也沒有再協調，違反12日協調內容。陳已向組發會反映，組發會表示會向曾永權報告。

陳指韓國瑜說過，做民調的3天會請假，如果黨中央不明白告知民調進行日期，韓要如何請假？

韓國瑜民調政見發表會
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