藍營高雄市長初選 陳宜民：參選不只兩人 應重啟協調

2018-04-24 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄報導



陳宜民表示，現在不只他跟韓國瑜兩人要選，中央黨部不能只協調他和韓，應重辦協調會。 圖／本報資料照 分享 facebook 國民黨中央原定本月29日和5月5日為高雄市長初選辦兩場沒有轉播的政見發表會，民調日期不事先公布。參選的立委陳宜民認為除了他和國民黨高市黨部主委韓國瑜之外，還有其他人要參選，要求國民黨中央重啟協調，政見發表會日期應與參選人協調並要電視轉播，民調日期更應明白告知，讓韓國瑜請假。

對此，韓國瑜團隊發言人侯亞寧說，4月12日協調時已說好由中央黨部安排政見會與民調相關事宜，韓國瑜尊重黨中央決定。

陳宜民說，現在不只他跟韓國瑜兩人要選，前立委羅傳進，曾任前高縣長楊秋興發言人的曾尹儷也有參選意願，中央黨部不能只協調他和韓，應重辦協調會，請有意參選者出席，否則就啟動正式初選機制，避免被外界批評黑箱作業。

陳表示，12日協調會時，黨秘書長曾永權裁示，政見發表會及民調由中央黨部舉辦，時間及舉辦方式再協調，也會有電視轉播；但上周他接到中央黨部傳的政見發表會公文，只通知4月29日和5月5日參加，沒有電視轉播，也沒有再協調，違反12日協調內容。陳已向組發會反映，組發會表示會向曾永權報告。

陳指韓國瑜說過，做民調的3天會請假，如果黨中央不明白告知民調進行日期，韓要如何請假？