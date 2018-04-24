蘇貞昌明訪蔣根煌 侯友宜先和蔣合照

蘇貞昌將拜會新北市國民黨籍議長蔣根煌，外界視為拔樁，但他表示僅是禮貌拜會。記者施鴻基／攝影 分享 facebook

侯友宜（左）和蔣根煌（右）合照強調團結，破解蘇蔣會拔樁說法。記者施鴻基／攝影 分享 facebook

民進黨中執會今天將通過徵召行政院前院長蘇貞昌參選新北市長，藍綠正面交鋒。蘇貞昌明天將拜訪新北市議長蔣根煌，被外界視為「拔樁」行程；侯友宜昨天提前和蔣根煌合拍宣傳照、強調團結，破解外界傳言。

藍綠操盤手也是選戰焦點，總統府秘書長陳菊可望擔任蘇貞昌的競選總部主委。昨有媒體報導，侯友宜近期將赴周錫瑋辦公室請益，並擬邀周擔任競總主委。

國民黨新北市長參選人侯友宜，昨被媒體報導擬找初選對手、前北縣長周錫瑋擔任競總主委，對此侯友宜回應是不實消息。記者祁容玉／攝影 分享 facebook

侯友宜昨說，初選過後他曾跟周錫瑋聯絡，但碰巧周近期兩度出國，在還沒碰面前，傳出他要找周當競總主委這個不實消息，其實是對周的不尊重；他會找適當時間跟周錫瑋碰面，整合藍軍團結，是他應盡的責任，也很謝謝周對新北市的關心。

國民黨新北市長參選人侯友宜，昨被媒體報導擬找初選對手、前北縣長周錫瑋擔任競總主委，遭侯否認，周錫瑋也透過幕僚表示「目前沒有聽過這樣的邀約。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

周錫瑋也透過幕僚表示，「目前沒有聽過這樣的邀約」；周辦主任陳坤榮說，辦公室方面至今沒接到任何聯繫。

國民黨新北市議員林金結說，國民黨新北市長初選結果出爐時，侯友宜曾當面拜託蔣根煌打給周錫瑋，但當時電話未能接通，後續雙方有無聯絡他不清楚。

林金結下周將接任國民黨新北市議會黨團書記長，交接典禮原邀侯、周出席，希望讓雙方自然碰面，但周不巧又赴大陸，未能促成。林金結說，周曾承諾會全力輔選國民黨提名人選，他相信周說到就會做到。

至於國際鑑識專家李昌鈺前天接受電視台專訪，讚許侯友宜好學、誠懇，是好人選。侯友宜昨說，老師李昌鈺定居新北市他非常高興，但尊重老師不會主動拉票或要求站台。

蘇：雙北合作很重要

民進黨中執會今天將徵召蘇選新北市長，對於未來雙北關係？蘇貞昌前天表示，他一定會與「隔壁的市長」好好相處，雙北合作很重要；現在他不宜去批評、指指點點，要為將來的合作打好基礎，帶好氣氛。

台北市政府發言人劉奕霆也說，柯文哲認為雙北是首都生活圈的一環，政策上本有許多合作的契機，雙北也需要好好合作。