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千萬霸王級賓士露營車現街頭 網驚：車主幹大事

嘉市長選情升溫 三選將衝衝衝

2018-04-24 21:26聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

嘉義市長選情持續升溫，拚連任的民進黨籍嘉義市長涂醒哲率團到日本取經，無黨籍對手議長蕭淑麗、國民黨籍前市長黃敏惠勤跑行程，從早衝到晚，展現親和力，也緊握每一雙手爭取支持。

涂醒哲表示，嘉義市垃圾焚化廠營運屆滿20年，為讓垃圾焚化作業再升級，團隊赴日參訪，學習日本經驗，透過新興科技，將嫌惡設施轉化為提升城市競爭力的助力。

涂醒哲說，垃圾焚化廠能在擁擠的東京市區存留，沒有被嫌惡或被迫遷走，主因是沒有臭味、一點不吵雜、煙囪排出的煙沒有顏色，扭轉外界對焚化廠刻板印象。

蕭淑麗也馬不停蹄，近日率婆婆媽媽助選團、當地里長等，走訪文化路夜市、南田市場等，深入基層掃街拜票，獲得民眾熱情簇擁，展現群眾魅力，人氣不錯。

蕭淑麗表示，市場是一個城市縮影，也代表城市的文化，要了解地方需求、基層聲音，深入市場與市民、攤商互動是最快方式，市民期待能有新市長解決市政問題，找回城市榮光與驕傲。

前市長黃敏惠每天只睡5、6小時，衝勁十足。黃在廣寧街服務處打造一處茶空間，一早就有市民到服務處奉茶交流、連繫情誼，氣氛溫馨。

黃敏惠說，從父親當省議員開始，就在廣寧街據點服務鄉親，「這是熟悉的環境，不變的情義」。黃表示，政治之路靠累積，要用一生來看政治生命，不是奇蹟，更不能投機，很多選民跨世代支持正派的人，讓她感動。

嘉義市議長蕭淑麗以無黨籍參選嘉義市長，她近來勤於掃街拜票，白天走傳統市場，晚上到...
嘉義市議長蕭淑麗以無黨籍參選嘉義市長，她近來勤於掃街拜票，白天走傳統市場，晚上到文化路夜市等，緊握每一雙手爭取支持。圖／蕭淑麗服務團隊提供
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嘉義市議長蕭淑麗以無黨籍參選嘉義市長，她近來勤於掃街拜票，白天走傳統市場，晚上到...
嘉義市議長蕭淑麗以無黨籍參選嘉義市長，她近來勤於掃街拜票，白天走傳統市場，晚上到文化路夜市等，緊握每一雙手爭取支持。圖／蕭淑麗服務團隊提供
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嘉義市長涂醒哲（左二）本月22日啟程赴日取經，率多名一級主管參訪日本焚化廠做法。...
嘉義市長涂醒哲（左二）本月22日啟程赴日取經，率多名一級主管參訪日本焚化廠做法。圖／嘉義市政府提供
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將代表藍軍重披戰袍的前嘉義市長黃敏惠，每天行程滿檔，忙到聲音沙啞。記者王慧瑛／攝...
將代表藍軍重披戰袍的前嘉義市長黃敏惠，每天行程滿檔，忙到聲音沙啞。記者王慧瑛／攝影
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將代表藍軍重披戰袍的前嘉義市長黃敏惠，每天行程滿檔，她也在廣寧街服務處打造一處茶...
將代表藍軍重披戰袍的前嘉義市長黃敏惠，每天行程滿檔，她也在廣寧街服務處打造一處茶空間，迎接市民來奉茶。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市議長蕭淑麗以無黨籍參選嘉義市長，她近來勤於掃街拜票，白天走傳統市場，晚上到...
嘉義市議長蕭淑麗以無黨籍參選嘉義市長，她近來勤於掃街拜票，白天走傳統市場，晚上到文化路夜市等，緊握每一雙手爭取支持。圖／蕭淑麗服務團隊提供
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嘉義市長涂醒哲（中）本月22日啟程赴日取經，率多名一級主管參訪日本焚化廠做法。圖...
嘉義市長涂醒哲（中）本月22日啟程赴日取經，率多名一級主管參訪日本焚化廠做法。圖／嘉義市政府提供
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嘉義市議長蕭淑麗以無黨籍參選嘉義市長，她近來勤於掃街拜票，白天走傳統市場，晚上到...
嘉義市議長蕭淑麗以無黨籍參選嘉義市長，她近來勤於掃街拜票，白天走傳統市場，晚上到文化路夜市等，緊握每一雙手爭取支持。圖／蕭淑麗服務團隊提供
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嘉義市長涂醒哲本月22日啟程赴日取經，率多名一級主管參訪日本焚化廠做法。圖／嘉義...
嘉義市長涂醒哲本月22日啟程赴日取經，率多名一級主管參訪日本焚化廠做法。圖／嘉義市政府提供
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將代表藍軍重披戰袍的前嘉義市長黃敏惠，每天行程滿檔，她也在廣寧街服務處打造一處茶...
將代表藍軍重披戰袍的前嘉義市長黃敏惠，每天行程滿檔，她也在廣寧街服務處打造一處茶空間，迎接市民來奉茶。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市長涂醒哲（右三）本月22日啟程赴日取經，率多名一級主管參訪日本焚化廠做法。...
嘉義市長涂醒哲（右三）本月22日啟程赴日取經，率多名一級主管參訪日本焚化廠做法。圖／嘉義市政府提供
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將代表藍軍重披戰袍的前嘉義市長黃敏惠，每天行程滿檔，她也在廣寧街服務處打造一處茶...
將代表藍軍重披戰袍的前嘉義市長黃敏惠，每天行程滿檔，她也在廣寧街服務處打造一處茶空間，迎接市民來奉茶。記者王慧瑛／攝影
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涂醒哲蕭淑麗黃敏惠
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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