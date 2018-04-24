嘉市長選情升溫 三選將衝衝衝

2018-04-24 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義市長選情持續升溫，拚連任的民進黨籍嘉義市長涂醒哲率團到日本取經，無黨籍對手議長蕭淑麗、國民黨籍前市長黃敏惠勤跑行程，從早衝到晚，展現親和力，也緊握每一雙手爭取支持。

涂醒哲表示，嘉義市垃圾焚化廠營運屆滿20年，為讓垃圾焚化作業再升級，團隊赴日參訪，學習日本經驗，透過新興科技，將嫌惡設施轉化為提升城市競爭力的助力。

涂醒哲說，垃圾焚化廠能在擁擠的東京市區存留，沒有被嫌惡或被迫遷走，主因是沒有臭味、一點不吵雜、煙囪排出的煙沒有顏色，扭轉外界對焚化廠刻板印象。

蕭淑麗也馬不停蹄，近日率婆婆媽媽助選團、當地里長等，走訪文化路夜市、南田市場等，深入基層掃街拜票，獲得民眾熱情簇擁，展現群眾魅力，人氣不錯。

蕭淑麗表示，市場是一個城市縮影，也代表城市的文化，要了解地方需求、基層聲音，深入市場與市民、攤商互動是最快方式，市民期待能有新市長解決市政問題，找回城市榮光與驕傲。

前市長黃敏惠每天只睡5、6小時，衝勁十足。黃在廣寧街服務處打造一處茶空間，一早就有市民到服務處奉茶交流、連繫情誼，氣氛溫馨。