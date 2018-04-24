民進黨選對會被柯P收買？ 黃承國：他何德何能

2018-04-24 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



為了爭取民進黨提名台北市長，立委姚文智日前舉辦422機蛋大遊行，強調要和台北市長柯文哲「說掰掰」多位黨籍立委、市議員都站出來力挺，不料下午才剛參加完遊行，多位議員隨即趕赴文山區參加「天上聖母萬壽平安餐會」，民進黨台北市黨部主委黃承國還陪同柯文哲逐桌敬酒，引發熱議。

如今甚至還傳出，柯文哲和黃承國的關係「有待釐清」，還說民進黨選對會已被柯文哲收買。

為此，黃承國今晚特別上政論節目《鄭知道了》，強調選對會是主席的一個幕僚單位，選對會在做的工作，就是匯集基層各方意見做討論，把結果提供給主席做參考，選對會的決定不是最後決定，最後還是要上中執會、中常會通過。

黃承國說，選對會畢竟是代表黨部，指控黨部被收買，這很嚴重，一定要澄清，更何況柯文哲他何德何能可以收買民進黨，這包含我們的整個選對會成員，沒有人會同意這樣子的講法

對於外界近來不斷批評柯文哲，甚至還罵到民進黨，黃承國則是簡單以四字回應，強調是「城門失火」，意指是「殃及池魚」。

黃承國強調，說收買太沉重，柯文哲收買不了我們，我也不可能讓他收買。