李昌鈺讚侯友宜 侯：尊重老師不主動要求站台

2018-04-24 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



國際鑑識專家李昌鈺昨天接受電視台專訪時強調一生不參與政治，但讚許得國民黨新北市長參選人侯友宜好學、誠懇且身教好，是好人選。侯友宜則表示老師李昌鈺定居新北市他非常高興，但尊重老師不會主動拉票或要求站台。他的說法和李昌鈺「他不必拉票」、「我是選最好的人」，兩人回應頗有默契。

侯友宜今天下午帶著西裝、休閒服和繡著KMT的POLO衫參加新北市黨部競選合照及直播，一開始在冷氣間緊張到頻頻拭汗，才化好妝不久就要補妝，有人打趣說「這好像比他拿槍和歹徒對峙還辛苦」，記者問他會不會做些高難度動作，他苦笑嘆了口氣說「我盡量吧」。

因民進黨新北市長參選人蘇貞昌後天要拜訪市議長蔣根煌，侯友宜大方表示他早就建議老縣長早點拜訪議長展示尊重，心裡不會覺得不舒服或被拔樁，「這是禮貌嘛」。

蔣根煌則說，副議長陳文治告知26日蘇貞昌要拜訪議會民進黨團，說議長要尊重一下，所以蘇會一併拜訪，「這是人之常情嘛，所以我說好」。

他表示蘇貞昌並沒有預定要談什麼，但他卻有問題要問蘇，因為新莊水源地被合宜住宅廢水入侵，以前有魚有蝦，現在都沒有還如同黃河混濁，偏偏新北環保局罰不到 ，所以想拜託蘇從中央著手，幫忙解決。他另強調這一問題已事先和侯友宜討論過。