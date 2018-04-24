盧秀燕提托育政策 中市府指疊床架屋

2018-04-24 17:27 中央社 台中24日電



中國國民黨台中市長參選人盧秀燕。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 中國國民黨台中市長參選人盧秀燕接受直播節目訪問時表示，當選後會成立「幼兒安全與教育委員會」，解決托育環境、人員問題。台中市政府回應，與現行機制將疊床架屋，無實質幫助。

盧秀燕今天接受網路媒體直播訪問，提出空汙公投、幼托安全等政見，她指出，現有好的托育政策會繼續維持，不會因藍綠問題為反對而反對，因為本身是女性、職業婦女，能體會托育環境改善及人員需求。

她表示，當選後會成立「幼兒安全與教育委員會」，親自擔任召集人，以自身的托育經驗親自督導；希望改善托育人員低薪、長工時的問題，市府應提出預算，給予評鑑優良的托育人員補助，讓托育人員能久留久用。

反空汙訴求，盧秀燕指出，她反對「中電北送」，105年共發電421億度，台中市只需要273億度，多的148億度電都是送到外縣市，為送電到外縣市，中火火力全開，將透過撤照與要求停工，迫使中央立即改善空汙問題，發起反空汙公投，並向台電求償。

台中市新聞局長卓冠廷表示，市府採行86項防制措施，包括全國最嚴管制生煤自治條例，督促台中火力發電廠4年減4成生煤量，並促使中火提早新建2座燃氣機組，市長林佳龍更是30年來首位大砍中火生煤許可量的首長，斷絕火力全開的可能性。

社會局指出，市府已設有「兒童及少年福利與權益保障委員會」，林佳龍是召集人，邀集兒童及少年福利相關學者或專家、民間團體等，共同研議兒少政策。

加上兒少法均已針對各類兒少安全建立通報機制與規範且行之多年，托育人員知悉危及兒童權益事件均須於24小時內通報，成立「幼兒安全委員會」功能與現行機制相似，恐疊床架屋而浪費公共資源。