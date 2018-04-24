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吳音寧再惹爭議 北市府官股吐槽：姿態有問題

台南整合未果 藍擬高思博黃秀霜全民調擇一

2018-04-24 17:22中央社 台北24日電

國民黨中央組發會主委李哲華。聯合報系記者曾吉松／攝影
國民黨中央組發會主委李哲華。聯合報系記者曾吉松／攝影
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中國國民黨今天協調台南市長提名，組發會主委李哲華說，過了今天，陳子敬如還無法決定加入整合，國民黨明天會與民調公司敲檔期，就高思博、黃秀霜啟動全民調產生人選。

國民黨希望4月底前決定台南市長提名，不過，與無黨籍的前台南市警察局長陳子敬整合遲無進展。陳子敬曾向國民黨表達不希望那麼早決定，應該讓有意角逐的3人多跑基層，6月以後再說。

國民黨上午找已表態參選台南市長的前立委高思博、前台南大學校長黃秀霜到黨中央協調，組織發展委員會主委李哲華說，高思博、黃秀霜都同意用全民調方式產生人選，至於陳子敬問題，台南市黨部主委謝龍介今晚將再找陳子敬，看是否同意直接用民調產生泛藍人選。

李哲華說，國民黨希望陳子敬簽協議，表明願意加入泛藍整合機制，但陳子敬一直無法確定。如果陳子敬沒有要加入或想等到6月再說，國民黨會先啟動高思博與黃秀霜的民調。

李哲華說，國民黨呼應基層期待，將陳子敬納入整合，也盡量尊重、配合陳子敬，他說，如果過了今天陳子敬還沒辦法做決定，國民黨也不能無限期等待下去，喪失政黨主體性，明天就會與民調公司敲檔期。

若陳子敬之後才決定加入整合？李哲華說，那要看民調產生的人選願不願接受整合。

陳子敬國民黨民調
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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