退出新北市長選戰 吳秉叡：目前火候不夠

2018-04-24 14:12 中央社 台北24日電



民進黨立委吳秉叡今天表示，退出年底的新北市長選戰，沒有覺得很受傷，還是可以再打拚。他說，目前火候不夠，下一次再繼續努力。

吳秉叡中午接受廣播節目專訪，談到他退出年底的新北市長選戰，並沒有覺得很受傷。

他說，以前念書一向考試都還不錯，但也都不是最頂尖的，如果人生過程中無法盡如人意，目標100分、最後80、90分也可以接受。

他以炕肉為例說，好吃的炕肉火候要夠，他的選情就像是已經開始在炕肉了，火候不夠、下一次再繼續努力，目前還是立委，還是可以繼續打拚，心態上的轉念很重要，對他來說退選沒有很大的困難，反而是要安慰支持者。

吳秉叡說，根據他自行製作的內參民調，他的確與國民黨候選人有一段差距，民調也確實輸給前行政院長蘇貞昌與游錫堃。但根據這份民調與民進黨中央做的民調，可望代表民進黨參選新北市長的蘇貞昌，與國民黨提名的新北市長參選人侯友宜，民調在誤差值範圍內。

吳秉叡說，對蘇貞昌很了解，蘇貞昌對新北市有很深的感情，當完台北縣長後，新北市到處都有蘇貞昌的政績，不僅整頓很多東西，也解決新北市大多數的水患，新北市民覺得老縣長表現好，因此推崇蘇貞昌。

對於外界指敗選要有人負責，吳秉叡認為，縣市長選舉的選情要以全部縣市為準，不能光以一兩個縣市來看，況且新北與台北本來就都不是民進黨執政。