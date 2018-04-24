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侯友宜與新北藍議員合照 全程直播大曝光

2018-04-24 11:53聯合報 記者祁容玉╱即時報導

國民黨新北市長參選人侯友宜被視為「最強母雞」，近期他陸續與外縣市的國民黨議員參選人合照，拉抬整體藍軍氣勢，今天下午侯友宜將首次與新北市的國民黨議員參選人「合體」拍照，國民黨新北黨部請來熟悉操作的議員蔡淑君主持直播，將把侯友宜和各個議員定裝、合照等私下花絮曝光。

國民黨新北市黨部副主委蔡博文表示，國民黨必須拓展在年輕族群中的認同度，臉書和直播都是不可避免的趨勢，今天侯友宜將和11名已確定提名的新北市議員參選人拍照，黨部將首次開直播，一方面讓網友一窺參選者拍照的各種幕後花絮，也再次介紹議員參選人給外界認識。

負責主持今天下午直播的，是熟悉直播流程的現任國民黨議員蔡淑君，被林口人暱稱「淑君阿姨」的蔡淑君，還為了今天下午的直播，製作KMT專屬麥牌，蔡淑君說，除了國民黨新北市黨部粉絲團之外，她也會透過她的臉書直播，現場採雙機作業。

蔡淑君還開玩笑表示，網友如果想看侯友宜擺哪些姿勢拍照，還是希望她幫忙問哪些問題，曝光哪些侯友宜小秘密，都歡迎上網留言反映。

蔡博文表示，黨部未來也規畫利用直播，請各區議員介紹自己愛吃的、在地的私房美食，提供議員心中的米其林名單，透過網友最喜歡的美食話題，帶動網路聲量。

國民黨新北市長參選人侯友宜今天下午將首次與新北市黨籍議員參選人「合體」拍照，黨部...
國民黨新北市長參選人侯友宜今天下午將首次與新北市黨籍議員參選人「合體」拍照，黨部請來熟悉操作的議員蔡淑君主持直播，將把侯友宜私下一面大曝光。圖／蔡淑君提供
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國民黨侯友宜2018新北市長選舉網路直播
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