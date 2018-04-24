侯友宜與新北藍議員合照 全程直播大曝光

2018-04-24 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



國民黨新北市長參選人侯友宜被視為「最強母雞」，近期他陸續與外縣市的國民黨議員參選人合照，拉抬整體藍軍氣勢，今天下午侯友宜將首次與新北市的國民黨議員參選人「合體」拍照，國民黨新北黨部請來熟悉操作的議員蔡淑君主持直播，將把侯友宜和各個議員定裝、合照等私下花絮曝光。

國民黨新北市黨部副主委蔡博文表示，國民黨必須拓展在年輕族群中的認同度，臉書和直播都是不可避免的趨勢，今天侯友宜將和11名已確定提名的新北市議員參選人拍照，黨部將首次開直播，一方面讓網友一窺參選者拍照的各種幕後花絮，也再次介紹議員參選人給外界認識。

負責主持今天下午直播的，是熟悉直播流程的現任國民黨議員蔡淑君，被林口人暱稱「淑君阿姨」的蔡淑君，還為了今天下午的直播，製作KMT專屬麥牌，蔡淑君說，除了國民黨新北市黨部粉絲團之外，她也會透過她的臉書直播，現場採雙機作業。

蔡淑君還開玩笑表示，網友如果想看侯友宜擺哪些姿勢拍照，還是希望她幫忙問哪些問題，曝光哪些侯友宜小秘密，都歡迎上網留言反映。