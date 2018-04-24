遊行後跟綠營喝酒高歌 柯P：吃飯不要想那麼多

2018-04-24 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



民進黨基層不滿台北市長柯文哲聲浪高漲，角逐台北市長的民進黨立委姚文智舉辦422大遊行，傳出多位民進黨議員在遊行結束後，隨即轉往文山區「天上聖母萬壽平安餐會」，市長柯文哲也到場，並由民進黨台北市黨部主委黃承國陪同逐桌敬酒，柯還上台獻唱「用心良苦」、「挪威的森林」；柯文哲今天表示，也不可能我坐下去，大家全部跳開，「其實吃飯就吃飯，不要想那麼多好不好」。

柯文哲今天出席「台北市107年度紀念五一勞動節暨表揚大會-勞工技藝成果展」，被問到遊行結束後跟民進黨議員同場合喝酒吃飯，讓綠營基層觀感不佳時，柯文哲表示，那是媽祖廟遶境拜拜，「天上聖母萬壽平安餐會」他每年都有去，今年也是去就這樣，總不能說他去了，大家一看他就全部跑光，這很正常。

媒體詢問，現場很多民進黨議員私下說，不想跟柯文哲站一起？柯文哲表示，也不可能他坐下去大家全部跳開，這不可能啊，大家就悶著頭把飯吃完；媒體追問，所以現場氣氛尷尬？柯回應「不會啦，還好啦、還好啦」。

至於黃承國逐桌敬酒，感覺當下氣氛如何？柯文哲表示，其實意識形態對大部分老百姓來講，不是那麼重要，大家每天吃飯快樂，「其實吃飯就吃飯，不要想那麼多好不好」。

被問到當天現場高歌「用心良苦」，是否有選舉意義？柯文哲說，他會唱的歌不多，大部分鄧麗君的，不唱鄧麗君就那幾條。

媒體發現，當天除了在地民進黨議員出席，連行政院發言人徐國勇也在現場，是否感覺黨中央對柯文哲示好？柯文哲表示，不是啦，徐果永以前也是台北市議員，不要把政治搞到像殺父仇人；至於有沒有跟徐國勇相談勝歡？柯文哲回應，不是相談勝歡，總要講幾句話，現在也是好朋友，吃飯兩個繃著臉不可能的事。

至於要不要趕快表態跟民進黨合作？柯文哲說，朋友要多，敵人要少，「你看我最近都打不還口、罵不還手」，有沒有發現？

媒體詢問，姚文智舉辦422大遊行，外界解讀除了反柯文哲，也反對黨中央，因為民進黨不提名自己人；柯文哲說「哎呦，這沒有什麼評論，每天把該做的事情做好就好」；媒體也問，綠營內「反柯」、「挺柯」開始吵架？柯文哲說，世界上本來就這樣吵吵鬧鬧， 一天過一天。

媒體追問柯文哲，要不要趕快表態跟民進黨合作？柯文哲說，朋友要多，敵人要少，「你看我最近都打不還口、罵不還手」，有沒有發現？

另外，傳出民進黨基層挺行政院長賴清德角逐台北市長，但黨中央說沒這意思，是否覺得黨中央挺柯文哲？柯文哲表示，賴清得要不要選，一年前可以討論，人家當行政院長，不要鬧他（指賴清德）。

媒體提到，民進黨立委高志鵬指柯文哲是大麻煩，不想跟大麻煩合作？柯文哲說，不會啦，老柯（指民進黨立法院黨團總召柯建銘）也是這樣講，老柯也是他好朋友，其實高志鵬也跟他不錯。

媒體詢問，外傳姚文智舉辦遊行被抓到派走路工一事，柯文哲說，應該去問他（指姚文智）；媒體追問，姚文智原本想反柯卻被發現走路工的看法？柯文哲邊笑邊反問媒體「你現在是要讓我講錯話？」。

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