重啟高市長初選協調？陳宜民：要參選者不只2人

2018-04-24 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



國民黨中央原定本月29日和5月5日為高雄市長初選舉辦兩場沒有電視轉播的政見發表會，由已向黨中央表明要參選高雄市長的立委陳宜民和國民黨高雄市黨部主委韓國瑜發表政見，但之後的民調進行日期不事先公布，要在民調當天上午再通知兩位參選人。陳宜民認為兩人之外還有其他人要參選，應重啟協調，政見發表會日期也應與參選人協調且要有電視轉播，民調日期更應明白告知，因韓國瑜已表明民調進行的3天要請假。

韓國瑜競選團隊發言人侯亞寧表示，4月12日協調時已說好由中央黨部安排政見會與民調相關事宜，韓國瑜團隊尊重中央黨部決定。

陳宜民團隊發言人敖博勝說，陳宜民團隊昨天已向中央黨部組發會反映這些意見，組發會表示會向黨祕書長曾永權報告，到今天上午止尚未接到中央黨部進一步的消息。

陳宜民以新聞稿表示，現在不只他跟韓國瑜兩個人要選而已，前立委羅傳進，曾任前高雄縣長楊秋興團隊發言人的曾尹儷也有參選意願，中央黨部因此應該重辦協調會，請全部有意願參選的人出席，否則就應該啟動正式的初選機制，避免被外界批評黑箱作業。

陳宜民表示，4月12日協調會時，曾永權裁示，政見發表會及民調由中央黨部舉辦，時間及舉辦的方式會再協調決定，也會有電視轉播；可是，上星期他接到中央黨部傳的政見發表會公文，只是單方面通知參加，事前並沒有協調，違反當初協調的內容。

敖博勝說，中央黨部訂的日期是4月29日和5月5日，沒有電視轉播，公文看起來也像地方黨部辦的，不是中央黨部主辦，因為相關連絡人是地方黨部人員。