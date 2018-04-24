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李昌鈺談新北市長選舉 讚侯友宜是「好的人選」

2018-04-24 11:08聯合新聞網 綜合報導

國際鑑識專家李昌鈺接受電視節目專訪指出，侯友宜是個好的市長人選。 三立新聞網提供
國際鑑識專家李昌鈺接受電視節目專訪指出，侯友宜是個好的市長人選。 三立新聞網提供
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國際鑑識專家李昌鈺23日接受電視節目專訪時指出，他一生不參與政治，但是覺得新北市長參選人侯友宜好學、誠懇而且身教好，是個好的人選。

李昌鈺接受電視節目《94要客訴》專訪時討到與侯友宜的相處經驗；他說有次侯友宜找他，因為他比侯友宜年紀大多了，所以侯友宜就在旅館房間門口等他吃完飯回來。原來侯友宜當時手上有個案件，想要跟他討論。

李昌鈺當時就對侯友宜留下了深刻的印象，他說：「我就覺得他這個孩子真是用功，將來一定有很大的作為。他很好學，所以他很快的在刑事偵查的領域就出人頭地，而且做人非常誠懇，身教非常好的人。」他補充說：「我一生不參加政治的，但是我覺得他是個好的人選。」

李昌鈺日前剛成為新北市民，主持人詢問侯友宜是否有透過關係向他拉票。李昌鈺回應：「他不必拉票」、「我是選最好的人」。

另外，李昌鈺也提到，他不參與政治，但美國人曾找他參政。他指出，民主黨和共和黨曾經分別遊說他參選州長和參議員，對社會有更大的貢獻。他曾經動念回家和妻子討論，但妻子一聽馬上說：「你要是競選我就和你離婚」，妻認為他是個有幾分證據說幾分話的人，但是從政後就很難這樣了，李昌鈺聽後就打消了從政的念頭。

侯友宜李昌鈺
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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