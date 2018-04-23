選不選新竹市長？ 議長謝文進語帶保留

2018-04-23 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ／新竹報導



立法院民進黨總召柯建銘前天勸無黨籍「老戰友」謝文進不要參選新竹市長，謝的支持者則要求「議長一肩扛起」，昨天立即推出跨區的7處電子看板，要謝迎戰林智堅，全面進擊。 新竹市議長謝文進指著牆上的「文采、武進、謝民」墨寶說，這不是有人勸進他參選市長才掛上去的，它在這裡很久了。 記者林家琛／攝影 分享 facebook

謝文進是市議會新民意問政聯盟的領袖，聯盟成員透露，20日上午，黨團成員開會勸請謝文進參選市長的聲音不絕於耳，「我們在等議長下定決心，一定力挺」。

本報22日刊登「謝文進選什麼，恐成新竹市震撼彈」之後，謝文進說，鄉親勸進聲更多，且不分黨派。他說，去年底就有人鼓勵他參選市長，「過完農曆年之後更多」，他「原不為所動」，但最近幾天有做思考，不過僅止於聽聽大家意見而已。

民進黨新竹市黨部主委曾資程與市議員許文棟昨天一早進入議長室，「曾資程與許文棟是來勸進還是勸退？」謝文進說：「我都還沒有進，怎麼會退？日後如果評估有了決定，我會把完整的結果向大家報告。」

曾資程說，他非常欽佩謝文進領導市議會不偏不倚的風範，以民主資歷與輩分，他不夠格對議長勸進或勸退，他是建請議長在協助林智堅市長打下一些基礎後，繼續問鼎議長寶座，給予市政協助支持。曾資程則證實柯建銘在報紙見刊當天早上已跟謝文進碰頭。

據指出，多名民進黨人士勸謝文進以大局為重，打消參選市長的念頭，但謝回應民主政治制衡的理念如果偏離了，他不能迴避，就是他挺身而出的時刻。

謝文進的支持者22日在簡訊中寫說「明天（23日）開始，議長的市區公車、電子看板、廣告看板，甚至屬於謝文進的專屬粉絲專頁都會陸續就位 」。記者走訪新竹火車站等7處，謝文進的「早安！我們的新竹」廣告確已跨出他所屬市議員選區的北區推播。