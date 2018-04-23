侯拋禁生煤許可 蘇貞昌：選舉語言不能太當真

2018-04-23 21:13 中央社 新北23日電



民進黨新北市長參選人蘇貞昌。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影 分享 facebook

國民黨新北市長參選人侯友宜今天表示，如果當選市長會禁止核發生煤許可；民進黨新北市長參選人蘇貞昌回應說，選舉語言，不能太當真，要禁，為何過去7年不禁。

前行政院長蘇貞昌今天繼續「訪老朋友談新希望」之旅，來到十分老街拜訪在地的國寶級天燈大師胡民樹，熱情與附近店家打招呼，還施放環保天燈題字承諾若當選市長，一定會讓年輕人有更多發揮機會。

媒體詢及對侯友宜如果當選市長會禁止核發生煤許可的說法，蘇貞昌表示，這個選舉語言，不能太當真，如果真的當選後要禁煤的話，為什麼過去7年不禁，為什麼現在新北市長朱立倫不禁，要等侯友宜當選才禁。

蘇貞昌表示，現在林口電廠就是燃煤發電的。所以這種「等我當選才怎樣」的說法，全國在選舉的人都講，要看的不是嘴巴怎麼講，是看怎麼做事，會做事，真正有在做事比較重要。

至於侯友宜要求蘇貞昌應該對深澳電廠議題清楚地表態，回應市民想瞭解的重大議題，不能用模糊的語句閃躲。蘇貞昌表示，他的立場非常清楚，就是新北有400萬人口，要過好生活，不能沒有電。

他說，已講得很清楚，就是要有安全無污染，如果沒安全有污染，他一定不同意。他如果當選新北市長，一定會嚴格為新北的健康把關。