擔任侯競總職務？ 朱立倫：最多只會是榮譽職

2018-04-23 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



新北市議會第7次定期會今天開議，新北市長朱立倫進行施政報告，但議員質詢焦點卻仍集中在選舉上，民進黨新北市議會黨團總召李坤城質疑朱立倫是否可能擔任侯競選總部職務，朱立倫強調，依照慣例大概不會擔任特殊職務，最多只會是榮譽職。

朱立倫今在議會施政報告後，綠營議員輪番質疑的話題，卻仍集中在選舉議題上，日前藍、綠新北市長參選人侯友宜、蘇貞昌才因為平溪天燈交鋒，朱立倫今施政報告中提到平溪天燈節從10年前每年30多萬名遊客，到如今每年有600多萬名遊客，被李坤城質疑是暗酸蘇貞昌。

對此朱立倫否認，強調肯定過去歷任縣長的努力，每一名縣長都有貢獻，他不需要幫14年前離開的縣長講話，平溪天燈節在蘇貞昌任內是國內性活動，新北市升格後變成國際性活動，也是議員跟市府一起努力下的成果。

李坤城也問朱立倫，侯友宜近期拜會國民黨主席馬英九、前主席連戰、前總統馬英九，是否曾拜會朱立倫，朱立倫是否對侯面授機宜、教侯選戰密笈？朱立倫說，他前兩天才跟侯吃飯，但不是在市府，他跟議員們見面也都會面受積極，希望議員都連任。