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台南市長選戰 藍不排除高思博、黃秀霜擇一

2018-04-23 18:36中央社 台北23日電

邀前立委高思博。聯合報系記者綦守鈺／攝影
邀前立委高思博。聯合報系記者綦守鈺／攝影
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中國國民黨希望4月底前決定台南市長提名，不過，與前台南市警察局長陳子敬整合遲無進展。國民黨明天將再邀前立委高思博、前台南大學校長黃秀霜協調，不排除自推人選。

基於泛藍團結勝選的考量，國民黨希望從表態參選台南市長的黃秀霜、高思博與無黨籍的陳子敬3人當中，協調出1人代表泛藍參選台南市長。

陳子敬表明願意加入泛藍整合機制，但3人對於採同時做民調決定人選的一階段整合方式，或先由高思博、黃秀霜做民調，勝出者再與陳子敬民調決定勝負的兩階段整合方式，始終搞不定。

國民黨希望4月底前決定提名人選，黨務主管13日曾與陳子敬深談，不過，陳子敬表達不希望那麼早決定，應該讓3人多跑基層，6月以後再說，以及禮讓陳子敬代表泛藍參選的態度，讓國民黨相當頭痛。

國民黨組發會主委李哲華下午告訴中央社記者，基層對於遲未推出台南市長人選相當焦慮，由於一直等不到陳子敬答案，中央提名協調小組明天上午將邀高思博、黃秀霜協調，詢問是否願意再等陳子敬；若不願等待，是否從中協調1人參選。

是否代表國民黨將自推人選？李哲華表示，視明天高思博、黃秀霜的態度而定；若決定二擇一，也會討論提名機制。

此外，國民黨中央提名協調小組20日邀國民黨籍立委楊鎮浯、金門縣議員陳玉珍、李應文與台商汪成華討論金門縣長提名機制；在陳玉珍因身體因素未出席的情況下，3人獲致初步共識，近日將由黨中央將初步共識向陳玉珍說明，獲得同意後施行。

楊鎮浯告訴中央社記者，20日協調，與會者都希望顧全大局、不要分裂，盡量以協調產生人選，一切按照程序進行，尊重黨中央的協調。

陳子敬國民黨黃秀霜
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