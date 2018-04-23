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獨／時力三年前不分區提名爆黑箱 柯劭臻被迫禮讓出局

2018-04-23 12:03聯合報 記者許家瑜╱即時報導

律師柯劭臻2015年時曾投入時代力量不分區立委候選人民調，獲得第二名好成績，但柯最後決定禮讓高潞‧以用，時力也僅表示「考量促進原住民族運動與黨內經濟政策」，引起外界好奇。知情人士爆料，柯劭臻是在時力主席團要求下，被迫禮讓，非出於自願；也有黨員看不下去不分區立委候選人排名調動，在群組內嗆聲「這就是黑箱」。

對此，柯劭臻說，「不方便回應任何相關言論」；時代力量也表示不做回應。

知情人士表示，當時柯劭臻代表時代力量投入台中市北區、北屯區立委選舉，原本和台聯競爭者比民調輸了打算退選，但剛好碰到時代不分區提名作業，黨中央安排柯投入爭取提名，並開放讓黨員及支持時代力量民眾進行網路投票，柯劭臻最後奪下第二的好成績。

知情人士透露，開票完當天黨部未公布排序，反而要求柯劭臻與主席團召開臨時會議，當時主席團成員包含，黃國昌、林昶佐、馮光遠、徐永明、林峰正、林世煜、黃秀禎等人。柯進門後，黃國昌就當面說「劭臻我沒想到你會作弊！」，她對此大為不滿，認為所有規則都是黨中央規定，現在卻出爾反爾，根本是汙辱她的團隊。主席團聽後才又改口，要求要求柯變成最後一名，不然就是撤銷提名。

「最後公布結果仍照黨中央規劃，根本早就有內定的人選」。知情人士表示，柯當下完全無法接受調頭就走，剛好門口碰到邱顯智趕來開會，邱顯智居中協調告訴柯「原住民當第一才有票」，要她禮讓，但柯表示願意禮讓台大經濟系教授鄭秀玲而非高潞‧以用。

有時力黨員看不下去，在「時力候選人+黨核心」的群組開炮，質疑既然當初主席團已決議用網路黨員及支持者投票決定排序，但最後為什麼又要調動順序，「如果主席團可以變更順序，何須投票？」嗆聲「這就是黑箱」。

「那些接受民進黨禮讓的選區都不用在野民調」知情人士另爆料，柯劭臻多次砲打台中市政府政策，與林佳龍不對盤，又恐威脅到洪慈庸區域立委席次，在多方考量下，要求柯劭臻參與民調，她也因此成為時力第一位接受整合民調的候選人。

有時力黨員看不下去，在「時力候選人+黨核心」的群組開炮，質疑三年前不分區立委提名...
有時力黨員看不下去，在「時力候選人+黨核心」的群組開炮，質疑三年前不分區立委提名黑箱作業。圖/民眾提供
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有時力黨員看不下去，在「時力候選人+黨核心」的群組開炮，質疑不分區立委提名黑箱作...
有時力黨員看不下去，在「時力候選人+黨核心」的群組開炮，質疑不分區立委提名黑箱作業。圖/民眾提供
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