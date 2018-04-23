接蘇貞昌總部主委？陳菊避談：選舉是黨的事務

2018-04-23 12:01 中央社 台北23日電



陳菊今天上任總統府秘書長，對於會不會接任蘇貞昌競選總部主委，陳菊不願多談，僅表示她是輔佐總統的幕僚角色，「選舉事務是黨的事務」、「政績就是最好的助選」。

總統府今天早上舉行秘書長交接典禮，由副總統陳建仁監交，陳菊從總統府代理秘書長劉建忻手中接下印信。隨後由總統蔡英文主持宣誓典禮，陳菊宣誓就任。

陳菊稍後到新聞中心和媒體記者寒暄，記者關心她是否會出任蘇貞昌的競選總部主任委員，陳菊回應表示，她的重點是扮演輔佐總統的幕僚角色，「我會覺得選舉事務是黨的事務」。

陳菊說，她做為一個特任官輔佐總統，希望總統在改革的過程中能夠得到更多支持的力量，得到台灣人民大力支持，這才是她的工作，「如果我們改革順利成功、有政績，政績就是最好的助選」。

陳菊表示，總統在改革的過程也是要面臨很多困難，做為一個幕僚的角色，她要努力溝通協調，「這才是我的工作」。

現場記者詢問陳菊何時有空和媒體茶敘多聊聊，陳菊爽快表示沒問題，讓大家問個飽，她笑說：「但不要太挑戰我，不要給新任的幕僚長這麼大的挑戰跟壓力，不要讓我怕好嗎？」

陳菊說，她昨天傍晚才到台北，要先安置一下，我已經離開台北12年，「讓我熟悉一下好嗎」？

記者問陳菊會不會覺得記者很像鯊魚？陳菊笑說：「不會、不會，鯊魚沒這麼可愛。」