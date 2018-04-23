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砍敬老金民調跌15% 柯文哲：我有足夠民調可以掉

2018-04-23 09:21聯合新聞網 綜合報導

台北市長柯文哲。 圖／聯合報系資料照片
台北市長柯文哲。 圖／聯合報系資料照片
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台北市長柯文哲22日參與健保改革研討會演講者時表示，自取消敬老金政策後民調掉了15%，自嘲「還好我有足夠民調可以掉」，針對深澳電廠爭議，柯文哲也批評「現在政府不可信，深澳電廠要不要都講不清楚，每天都一大堆幹話」。

台灣大學公衛學院、台灣研究基金會舉辦為期2天的「第三波健保改革－醫療資源分配正義再探討」研討會，柯文哲22日下午也出席，他表示如果繼續敬老金，4年後每年就得花60億元，10年多達600億元，這筆錢足以拿來落實很多照顧老人的政策。

柯文哲稱，自取消敬老金政策後，民調也因此掉15%，導致全台各縣市沒人敢跟進，自嘲「還好我有足夠民調可以掉」。

針對深澳電廠爭議，柯文哲認為社會需要可信的政府，他直言：「偏偏現在政府不可信，深澳發電廠要不要都講不清楚，每天都一大堆幹話。」也批評台電未將用電、供電數字供外界檢視，核四及南電北送的問題也沒說清楚，民眾當然不買單。

柯文哲提及，社會也需要公平的司法，讓監獄關有罪的人，但監獄卻是關「沒辦法的人」，「否則趙藤雄怎麼會在外面？司法要是公平，我就不會出來當市長，」他說：「這樣的社會根本是不對的社會。」

柯文哲說，在資本主義國家若要追求永續經營，醫療和教育一定要採社會主義，在醫療方面，台灣因為有健保，才讓每個人保有醫療人權，不會因為生病沒錢就醫送命或殘廢，雖然各界經常嘲弄健保，但若真的討論取消健保，「大家應該會嚇死」。

柯文哲說，台灣少子化速度太快，根據估算，4年後台北市65歲以上老人將超過20%，屆時健保費用上漲無可避免，這些老人不可能通通由社會局照顧，而是得由老人照顧老人。

柯文哲說，為了讓老人可以照顧老人，目前正在試辦老人共餐、石頭湯計畫（社區整合照顧服務計畫）等，多方嘗試怎樣的政策適合台北市，他也強調，完全仰賴外勞的照顧措施已經不可行，必須找出新的照顧模式，讓一群人照顧一群老人，是台灣未來20年最重要的事。

柯文哲健保

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