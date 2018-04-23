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丁守中說選輸退政壇 扁諷綠「選錯會」

2018-04-23 00:02聯合報 記者蔡孟妤楊正海／綜合報導

台北市長擬參選人丁守中。 圖／聯合報系資料照片
台北市長擬參選人丁守中。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨台北市長要不要自己提人，至今拿不定主意。前總統陳水扁昨天指出，民進黨贏得台北的機會大於拿下新北，若不提自家人，「選對會」也該改名「選錯會」。

國民黨雖有四人參加黨內台北市長初選，但也傳出藍營基層憂心目前台面上人選不夠強。爭取提名的前立委丁守中昨天說，過去期待選舉是母雞帶小雞，現在國民黨已經沒有資源，每人都要做「戰鬥雞」；他並誓言，若自己代表國民黨參選台北市長，只要選第二名（指未當選），他就永遠退出政壇，說到做到，「在這裏就宣誓，根本不用去保安宮。」

陳水扁昨天透過「新勇哥物語」評論台北選情表示，「柯Ｐ現象」只適用於二○一四年的台北市長選舉，總統是馬英九、執政黨是國民黨、對手是連勝文，缺一不可，「但年底大選一切都改變了」。

陳水扁認為，民進黨贏得台北市機會大於拿下新北市，如果民進黨中央黨部「選對會」看不出民心向背，還執意跟總統兼主席建議台北市長選舉不自提人選，再度選擇跟柯文哲合作，「『選對會』也該改名為『選錯會』了！」

不過陳水扁也說，國民黨最有可能提名的候選人丁守中昨誓言如選第二名將永遠退出政壇，比只誓言第三名的姚文智似乎有氣魄多了。

此外，副總統陳建仁昨出席在高雄舉行的「牙醫師公會全國聯合會」會員大會。陳水扁說，女兒陳幸妤、兒子陳致中提前慶祝母親節午宴，聽說那天飯店大門全要淨空，不能代客停車，就猜想一定有大人物要來。結果昨天他沿途看到的維安規格及陣仗，比他八年總統還來得盛大，迎接的卻是陳建仁副總統。

陳水扁說，「十年前不是這樣子的，十年後怎會變成如此勞師動眾的維安警力大排場」，質疑這對民進黨大選可能也會有負面影響。

陳水扁民進黨國民黨

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