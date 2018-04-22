侯友宜大啖甘蔗雞、蘇貞昌「塗臉」豁出去

國民黨新北市長參選人侯友宜，昨陪黨籍市議員參選人王威元到三蘆市場拜票，看到愛吃的甘蔗雞，忍不住當場啃起雞腿，還自掏腰包買了2盤帶走。 記者祁容玉／攝影 分享 facebook

昨天是周日假日，國民黨新北市長參選人侯友宜馬不停蹄趕場，早上陪黨籍議員參選人市場掃街，不忘大啖甘蔗雞、西瓜，中午參加耕莘醫院感恩音樂會，關懷遲緩兒，晚上則搶進雲林縣同鄉會活動，和民進黨蘇貞昌擦身而過，兩人還握手致意。

侯友宜昨天上午陪黨籍議員參選人王威元到三蘆市場拜票，沿途遇上來自嘉義太保的老鄉，馬上問起家鄉事拉近距離，有熱情菜販高喊凍蒜；侯友宜拜票時發現愛吃的甘蔗雞，忍不住啃起雞腿，還有水果攤老闆直接剖開大西瓜，請侯友宜「吃免驚」。

侯友宜說，菜市場就像他的家，來市場就很開心。媒體追問侯連日安排三重行程，是否擔心三重基本盤偏綠、民調可能落後？侯友宜說，三重埔他常常來，蠻熟的，三重有很多中南部上來的鄉親朋友，長輩都會要他常和鄉親在一起。

侯友宜中午出席耕莘醫院感恩音樂會，據統計，新北0到6歲發展遲緩兒童個案數占5.94%，高於其他5都和全台平均值。侯友宜表示，新北不怕數據高，表示有更多需要醫療幫助的孩子被發現。

「給他們多一點力量，笨鳥就會先飛。」侯友宜指出，在遲緩兒早期療育上，醫療、政府和民間體系要一起合作，新北市結合醫療體系與公托進行篩檢，早期發現遲緩兒，讓醫療資源及早介入，協助父母把握黃金早療期，降低後續醫療成本。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌和小朋友玩塗臉遊戲。 記者施鴻基／攝影 分享 facebook

【記者施鴻基／新北報導】民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天分別到新莊、中和參加活動，強調「過去紀錄是未來的保證」，細數政績向現場民眾拜票，也讚揚女兒蘇巧慧等黨籍民代，母雞帶小雞，間接助選。

蘇貞昌昨天中午先到新莊參加二媽慈善協會入火安座慶典禮並協助揭牌，下午轉往中和八二三紀念公園參加市議員羅文崇「踩繪大地」活動，2場活動他都把握時間向現場民眾拜票，許多老一輩市民看見他都大喊「衝衝衝」，他則握手致意。

蘇貞昌參加二媽慈善協會揭牌時意有所指表示，媽祖是舊的，但精神是新的，心誠則靈 ，舊的精神可以發揮新的功能；他過去的紀錄可作為未來保證，希望大家給他機會，讓他以過去經驗開創新北市的新未來，讓新北更好，地方更發展，新北市一路「衝衝衝」。

他也到二二八紀念公園和兒童一起玩「踩繪」，但他以手代替腳上場，身上卻不小心沾上顏料，乾脆豁出去和小朋友們玩塗臉遊戲，蘇貞昌2邊臉頰都被塗上紅手印，他也回敬小朋友，玩得不亦樂乎，主辦人羅文崇靠近也被他抹滿臉。

蘇貞昌說，中永和人口密度非常高，他移走一座山建雙和醫院，並突破困難為台灣圖書館取得建照施工，「許多人對地方不熟，但我如數家珍」；他並推崇羅文崇是值得支持的好議員，「市長和議員一起選，選好議員也可以給我一個機會。那些年我們一起奮鬥的日子，重新再一起衝衝衝」。

他說，政府應該要布置配套減輕年輕父母負擔，他有機會也一定會從年輕夫妻最期待地方著手，讓大家敢生敢養 。