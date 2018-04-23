侯友宜要當藍軍領頭羊 突圍新北戰中台

2018-04-23 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



國民黨加強基層組織動員，輔選新北市長參選人侯友宜（右），希望侯能成為藍軍領頭羊。記者祁容玉／攝影 分享 facebook 面對民進黨幾乎傾全黨之力挺前行政院長蘇貞昌參選新北市長，國民黨目前仍按自己步調輔選新北市長參選人侯友宜，除了侯友宜自己的競選團隊，中央黨部將全力協助侯整合三合一參選人，加強基層組織動員，並且配合新北市長朱立倫的執政團隊，力抗民進黨中央大軍。

黨內強調，民進黨傾全黨之力圍攻新北，是要將國民黨年底選戰困在新北，但國民黨絕不會如民進黨所願，大軍主力一定會走出新北，與民進黨「決戰中台灣」。

黨內分析，侯友宜的競選團隊在文宣及新媒體部分，已經逐步到位，朱立倫的市政團隊結合地方黨部和三合一的議員及里長參選人，將聯合作戰全力輔選侯友宜，地方黨部將從區、里開始，逐步架起綿密的組織作戰系統，並且按步調為選情加溫，中央黨部的助選團及助講團也會進駐新北，國民黨會依自己的步調節奏應對。

藍營人士指出，民進黨若將蘇貞昌塑造成年底選舉的「領頭羊」角色，在民進黨強攻壓力下，將激發侯友宜潛能，反而順勢讓侯成為藍軍年底選舉的領頭羊，「外溢效應」不是民進黨才有，各縣市議員參選人已不斷希望侯友宜前往站台助選。

侯友宜目前策略主打「市政願景」，藍營人士指出，面對蘇貞昌及民進黨天王傾巢而出，侯友宜和朱立倫團隊有心理準備，民進黨在執政不力下，若動用行政資源圍攻侯，加上若「卡管案」持續，只會意識形態治國拚選舉的民進黨，反而將引發人民反感，藍軍也會因此更加憤慨凝聚。