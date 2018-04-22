蘇侯王見王…握手擁抱 兩旁人馬叫陣

2018-04-22 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北報導



雲林同鄉會第九屆總會長黃銘得就職，藍綠新北市長參選人侯友宜和蘇貞昌先後到場，雙方幕僚原本預期「王不見王」，結果現場席開約四百桌，先到的侯友宜還在台下敬酒時，蘇貞昌就到了；兩人在場中「不期而遇」，由於現場太擁擠，兩人必須高舉手才能握手，握手後還拉近擁抱了一下。 雲林同鄉總會長暨理監事昨天就職典禮，藍綠新北市長參選人侯友宜（左）、蘇貞昌先後出席，敬酒時短暫握手致意。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

侯友宜先到場上台致詞，侯說，他和「老縣長」見面是隨緣自在的事情，他一定會和蘇貞昌打招呼；這是他第一次參加選舉，他是鄉下人，個性「憨慢」，更需要重情重義的雲林人相挺。

侯友宜致詞完逐桌敬酒，但敬不到五分之一桌，蘇貞昌已抵達。蘇致詞時數度高喊「蘇貞昌，凍蒜！」侯的人馬也不甘示弱，在台下找來喇叭和哨子大喊「侯友宜，凍蒜！」選戰硝煙濃厚。

等到蘇貞昌致完詞，原本也要沿左側敬酒，順著侯的方向避免雙方強碰，侯友宜卻剛好敬完第二圈，反而差點撞上，蘇貞昌就順勢帶著綠營議員改往右邊敬酒。

大約一小時後，雙方依然不期而遇，兩派人馬紛紛叫陣大喊：「侯友宜，凍蒜」、「蘇貞昌，凍蒜」，彼此人馬還發生肢體推擠，短兵相接，小動作不斷；侯、蘇兩人趁機笑著握手，侯還拍了「老長官」蘇貞昌的肩膀，但因現場太吵嘈無法交談，馬上被各自幕僚拉開。