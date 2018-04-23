蘇貞昌將拜會游錫堃「請他大力幫忙」

2018-04-23 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



民進黨周三舉行中執會將提名行政院前院長蘇貞昌代表民進黨參選新北市長，被視為民進黨年底選戰重中之重的新北市長選舉，有別於其他縣市，黨中央將找來所有縣市長提名人舉行誓師大會，但由於當天有部分縣市長行程，為求烘托蘇貞昌為年底選戰領頭羊，黨中央寧願擇期舉行。 民進黨新北市長參選人蘇貞昌（圖）昨天表示，他將拜會游錫堃「不但要請教，還要請他大力幫忙」。記者黃義書／攝影 分享 facebook

蘇貞昌宣布參選新北市後，府院黨整個動起來，除了府、院、黨幕僚歸隊及整隊外，總統府秘書長陳菊也被視為蘇貞昌競選團隊重要成員。

【記者施鴻基、祁容玉／新北報導】民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天表示，他和行政院前院長游錫堃將在選對會召集人陳明文作東下見面，「不但要請教，還要請他大力幫忙」，他也澄清周四要拜會新北市國民黨籍議長蔣根煌並非「拔樁」，蘇說，「因為當天要拜訪民進黨團，禮貌上要先拜訪議長」。

國民黨新北市長參選人侯友宜昨說，老縣長拜訪議長，是禮貌性拜會，他和蔣根煌認識七年多，大家感情都很好，他一點都不擔心，他和議長會一起並肩作戰。

媒體報導，民進黨主席蔡英文約見蘇貞昌時，陳明文打電話給游錫堃還開擴音，引發游不悅。蘇貞昌說，實際是開完會他未隨身攜帶手機，所以拜託陳明文連絡游，而他這邊並未擴音，「外面傳的時間、方式都不對了」。他說，六人小組會議後，他已連絡上游錫堃，本來要吃飯，但游很客氣，所以先見面就好。

蘇貞昌說，游錫堃是大氣的人，第一時間就說一定要團結才能勝選，他非常感謝，不但要見面請教，還要請游大力幫忙。