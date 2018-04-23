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柯黑萬人遊行 姚文智：社會氣氛很清楚

2018-04-23 00:33聯合報 記者邱瓊玉楊正海陳靖宜／台北報導

爭取台北市長提名的民進黨立委姚文智昨天舉辦「機蛋大遊行」，號召「柯黑們」站出來，吸引上萬群眾參加，訴求「自己的市長自己選，柯文哲掰掰」。姚文智說，整個社會的氣氛、能量都很清楚，大家不願再支持背離台灣價值的市長柯文哲，民進黨應在首都提名自己的市長候選人。

民進黨立委姚文智昨天舉行「四二二翻轉台北機蛋大遊行」，號召「柯黑們」上街遊行。 ...
民進黨立委姚文智昨天舉行「四二二翻轉台北機蛋大遊行」，號召「柯黑們」上街遊行。 記者林伯東／攝影
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姚文智昨舉辦機蛋大遊行，一路從松山機場，沿光復北路走至大巨蛋，最後抵達國父紀念館會場，包括立委鄭寶清、陳曼麗、呂孫陵、余宛如、陳瑩、羅致政、吳思瑤、蘇治芬、李昆澤、古拉斯、李麗芬、施義芳等人都出席力挺。廿五位民進黨籍台北市議員中，幾乎都到場，僅市議員黃向羣、王威中、高嘉瑜、林世宗等四人未出席。

曾任世大運執行長的勞動部政次蘇麗瓊，離職時曾被柯文哲稱「因在市府無利可圖」，引發熱議。蘇麗瓊昨也悄悄現身遊行隊伍，甚至還和姚文智合照。

當隊伍行經大巨蛋時，護樹團體也立刻走上前去陳情，強調「拆除黑心弊案」，要姚文智簽下承諾書，承諾和遠雄解約，拆除大巨蛋。

參加遊行的前副總統呂秀蓮說，她與姚文智在前線作戰，黨中央卻有人一天到晚扯後腿，要求民進黨禮讓柯，讓她覺得很「嚥氣」；人民的權利很重要，但國家安全更重要，台北市作為台灣的山海關，市民應支持讓她或姚文智來守護。

姚文智民進黨柯文哲

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