禮讓柯文哲？民進黨最快下月底確定

昨天「翻轉台北機蛋大遊行」，身兼民進黨主席的蔡英文總統密切掌握遊行狀況；對於是否禮讓台北市長柯文哲，黨中央還沒打算出牌。記者林伯東／攝影 分享 facebook 民進黨到底要不要禮讓台北市長柯文哲，或自行提名，黨中央還沒打算出牌。據了解，黨中央一度考慮在五二○前確定提名與否，不過，由於國民黨台北市長人選出爐時程延後到五月初，民進黨時程因而順延，最快至少在五月底才會確定是否禮讓柯文哲或自提人選。

堅持參選台北市長的民進黨立委姚文智昨天舉行機蛋大遊行，身兼民進黨主席的蔡英文總統昨天下午與核心幕僚開會，密切掌握整場遊行狀況。

據了解，蔡英文與民進黨中央考量北市提名處理原則，一是目前綠營北市基層反柯聲音相當強烈，提名與否處理不好，將導致綠營在北市分裂，甚或衝擊到全國選情，姚文智昨天這場遊行，就是在向黨中央展現實力。其次，當黨中央全力拉抬蘇貞昌在這次選舉的「領頭羊」地位，如何安排蘇貞昌與未來台北市候選人的關係軸線將是關鍵，「蘇柯」能否聯手也得仔細評估。

據了解，根據民進黨內部評估，國民黨今年在台北市會很強，國民黨候選人支持度會比四年前連勝文四成三得票率還高，因此，柯文哲選情沒有外界認為的樂觀，但民進黨若自提人選，更沒有討到便宜的空間。

在昨天機蛋大遊行中，九成以上的台北市黨籍議員及立委都出席，不過，幾位議員私下坦言指出，參與遊行不代表就是支持姚文智，反柯不代表就是挺姚，而是希望促使黨中央儘早與基層座談聽取意見。

儘管綠營基層要民進黨自提人選的呼聲高漲，不過，根據黨內參考多份民調顯示，民進黨若自提人選，綠營支持者未必會支持自己人，相反的，在國民黨有可能勝選情況下，超過六成綠營支持者寧可選擇支持柯文哲，黨中央必須審慎評估這局勢。

一旦民進黨確定禮讓台北市長柯文哲，外界關切行政院前院長蘇貞昌在四年前柯文哲投入台北市長選舉，曾傳出不快，是否會影響雙方的互動？蘇系人士表示，蘇貞昌與柯文哲之間，沒有競合關係，蘇會和柯保持友善的關係。

蘇系人士說，若黨中央做成禮讓柯文哲的決定，蘇貞昌會和柯文哲保持友善關係，但是蘇貞昌及民進黨會把重心放在如何打贏選戰，若黨中央決定自提人選，蘇貞昌當然支持黨的提名人。

柯文哲幕僚說，選舉是朋友要多，敵人要少，選戰開始後，相互奧援是很正常的事情，四年前，柯就曾幫當時的民進黨新北市長候選人游錫堃站台，雙北加持是常有的事，但民進黨要不要禮讓都還沒定案，談連線實在太早了。