星期評論／新竹縣長提名 藍綠都難逃黨內對打

2018-04-22 23:34 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 張念慈



新竹縣立委林為洲目前是藍營三位候選人中民調最高，但卻面臨「卡林」勢力反撲。圖／摘自林為洲臉書 分享 facebook

下屆新竹縣長選舉，藍綠陣營到底由誰出征？從農曆年前至今將要進入夏天，藍營副縣長楊文科、立委林為洲、副議長陳見賢擺明「三選一」卻遲未確定人選；綠營中央早已確定是鄭朝方參選，但因顧忌地方派系反彈，還得做做樣子稍緩宣布。藍綠對打前，雙方都先面臨黨內對打紛爭。

楊文科在藍營中起步最早，有縣府資源挹注也獲科技界相挺；林為洲在各項民調表現最好，但從黨中央到地方都有「卡林」聲浪，除藍皮綠骨質疑、縣府也對其在爭取經費上不夠積極有所不滿。

陳見賢身兼國民黨縣黨部主委，地方經營扎實，被認為是黨主席吳敦義最屬意人選，但和楊文科一樣，知名度和年輕選票爭取上仍有很大努力空間，他至今都未直接宣布要參選，也將「誰來選縣長」難題交給黨中央決定。

綠營部分，民進黨中央逕行決定徵召民進黨客家事務部主任鄭朝方參選，引發地方「反鄭家班」勢力反撲、力拱公平會副主委彭紹瑾參選，但看來黨中央鐵了意志，最快25日就會宣布由鄭朝方參選。

藍營則可望在鄭朝方確定參選後，在5月前找三人協調，協調成功即以徵召方式參選，如協調不成，再採民調方式初選。

然而，從藍綠提名的一波三折，可以看出未來不管藍綠由誰出馬，都會面臨黨內分裂互打情況，打對手前，還得先預防黨內同志扯後腿，這場被號稱全台最複雜、整合最困難的新竹縣長選戰，精采程度可期。