民進黨徵召蘇貞昌選新北 蘇游可望於週內會面

2018-04-22 22:12 中央社 台北22日電



民進黨25日的中執會將徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長，蘇貞昌和前行政院長游錫堃可望於本週見面，展現團結決心。 民進黨25日中執會將徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長，蘇貞昌和前行政院長游錫堃可望於本週見面。聯合報系記者施鴻基／攝影 分享 facebook

民主進步黨選舉對策委員會日前向中執會建議徵召蘇貞昌出戰新北市，兼任黨主席的總統蔡英文昨天返國，民進黨25日將再舉行中執會，完成徵召蘇貞昌的程序。

對於前行政院長游錫堃和選對會召集人林錫耀將會在團隊中扮演什麼角色，蘇貞昌日前表示，他們都是非常重要的人，且已經答應會全力支持，目前現正在和游錫堃安排見面，等敲定時間後就會跟大家報告。

外傳游錫堃將在25日中執會後和蘇貞昌見面，游系人士今天表示，游錫堃當天有事情，因此應該不會是25日，可能於26日或27日。目前細節都還在安排中，本週兩人有機會見面。

蘇系人士表示，蘇貞昌當然想和游錫堃見面，但時間安排要尊重游錫堃，是否公開，也要尊重游錫堃的意願。

一旦與游錫堃會面後，蘇貞昌將對外公布競選團隊。蘇貞昌從府院找回老班底，包括總統府副秘書長劉建忻的幕僚李懷仁和行政院長賴清德辦公室主任黃致達都將重回蘇的團隊，負責研擬政策，全力拚選戰。

即將出任總統府祕書長的陳菊被外界傳出將擔任蘇貞昌的競選總部主委，選對會召集人林錫耀被點名擔任總幹事，不過，這些人事安排都會在確定徵召之後對外公布。