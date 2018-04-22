姚文智：如當市長 公投決定是否拆大巨蛋

2018-04-22 21:50 中央社 台北22日電



民進黨立委姚文智（左二）昨天號召舉行「422翻轉台北機蛋大遊行」，遊行隊伍經過大巨蛋，姚文智今天表示，如果他當市長，就讓市民用公投來決定是否拆掉大巨蛋。 報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook

爭取民主進步黨提名參選台北市長的立法委員姚文智今天表示，如果他當市長，就讓市民用公投來決定是否拆掉大巨蛋。

姚文智表示，他準備當市長，不是準備了兩年，也不是準備了四年，而是「已經準備了一輩子」。他從小在台北市成長，已經準備好，有信心和有機會，成為在陳水扁擔任台北市長之後，最優秀的台北市長。

姚文智下午發起422「機蛋大遊行」，訴求「守護台灣價值、捍衛國家首都」。他認為，台北市最迫切的問題，是松山機場和大巨蛋，希望未來能夠迅速解決。

遊行隊伍從台北市民權公園出發，行經松山機場和大巨蛋，最後抵國父紀念館。姚文智發表演說時強調，他主張拆松山機場，也主張要拆除「大巨蛋的神話」。

姚文智說，大巨蛋要不要拆除，交給人民公投，聽市民的聲音。如果他當市長，讓人民決定是否拆掉大巨蛋，「如果人民說要拆、我就拆」；如果不拆，就讓這個空間成為台北市可以舉辦演場會，或可以打棒球的地方。

對於遊行人數，姚文智表示，人數超乎預期。

他在台上詢問前來參加遊行的群眾，為什麼今天站出來？他聽到台下群眾的回應後說，前來參加的民眾，「有的是討厭現任台北市長柯文哲，有的是主張拆除大巨蛋，也有的是支持姚文智，都有。」他總結，大家都是為了「基本價值」而站出來，因為大家心中還有期盼，認為台灣和台北市都還有「希望」。

姚文智說，他會走遍大街小巷，握緊每一雙手，全力以赴，爭取當選台北市長。