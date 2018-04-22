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侯友宜、蘇貞昌同場敬酒「巧遇」 握手致意

2018-04-22 20:59聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

雲林同鄉總會第九屆總會長暨理監事晚上在新北市工商展覽中心舉辦就職典禮，國民黨新北市長參選人侯友宜(左)與民進黨有意角逐新北市長的前台北縣長蘇貞昌(右)先後出席，同時在場敬酒時「巧遇」，短暫的相互握手致意。

侯友宜(左)與蘇貞昌(右)先後出席，同時在場敬酒時「巧遇」，短暫的相互握手致意。...
侯友宜(左)與蘇貞昌(右)先後出席，同時在場敬酒時「巧遇」，短暫的相互握手致意。記者黃義書/攝影
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侯友宜(左)與蘇貞昌(右)先後出席，同時在場敬酒時「巧遇」，短暫的相互握手致意。...
侯友宜(左)與蘇貞昌(右)先後出席，同時在場敬酒時「巧遇」，短暫的相互握手致意。記者黃義書/攝影
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侯友宜(左)與蘇貞昌(右)先後出席，同時在場敬酒時「巧遇」，短暫的相互握手致意。...
侯友宜(左)與蘇貞昌(右)先後出席，同時在場敬酒時「巧遇」，短暫的相互握手致意。記者黃義書/攝影
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侯友宜民進黨

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