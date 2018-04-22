對手狂攻大巨蛋議題 柯P：不因選舉有壓力

2018-04-22 18:59 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



有意披掛綠袍參選台北市長的立委姚文智今發起「422機蛋大遊行」，並在大巨蛋對面的國父紀念館集結各路「柯黑」人馬，以凸顯北市懸而未解的大巨蛋議題；另外，退出民進黨的台北市長參選人蘇煥智說，他認為長痛不如短痛，主張大巨蛋應該停止並拆除，而原址10公頃多的土地，應該重新作都市規劃定位，作為數位智慧丶數位藝術園區。