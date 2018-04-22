呂秀蓮籲提自己人拚柯P 5/2赴黨中央送元氣

2018-04-22 18:57 中央社 台北22日電



前副總統呂秀蓮今天說，國民黨5月2日決定台北市長參選人，她呼籲綠營支持者，當天齊赴民進黨中央黨部「送元氣」，促請民進黨推出台北市長人選，「打敗柯P拚第一」。

表態參選台北市長的呂秀蓮受邀參加民進黨立委姚文智發起422遊行，她在遊行終點國父紀念館現場上台發表演說時，做了以上表示。

呂秀蓮肯定努力爭取代表民進黨參選台北市長的姚文智認真，也稱許姚文智的「民主風範」。她透露，邀請她參加今天422遊行活動正是姚文智。

隨後，呂秀蓮說，對照姚文智的民主風度，她感到遺憾，在「民進黨中央」卻還有「幾個人」主張，年底台北市長選舉應再「讓」給現任台北市長柯文哲的聲音。

呂秀蓮表示，今天姚文智很有氣勢的主辦這場422遊行，「我也應接力賽」，邀請大家5月2日中午12時30分至下午1時30分，借她一小時。因為當天國民黨初選決定台北市長參選人，民進黨主席蔡英文中午也會和所有中常委在中央黨部開會，請大家共同前往民進黨中央黨部，「送元氣給民進黨」，「打敗柯P拚第一」。

呂秀蓮也提及，她對台北市街頭出現中國五星旗感到憂心，有天她車行經過立法院附近，竟然看見陳抗民眾拿五星旗，「人民的權益固然要保護，但國家的安全更加重要」。她感到憂心，「若不拿回台北市，恐怕會引清兵入關。」

呂秀蓮在演說最後重申，台北市做為台灣最重要的門戶，是台灣的「山海關」，她呼籲在場參加遊行活動群眾，請讓她或姚文智來「固守台灣的山海關」。

民進黨發言人林琮盛表示，對於姚文智積極爭取民進黨提名的決心，民進黨予以尊重；選對會將在國民黨台北市長參選人確認後，進行整體評估考量，再做出最好的決定。