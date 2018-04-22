拔樁新北市議長蔣根煌？ 蘇貞昌：禮貌性拜會

2018-04-22 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



民進黨新北市長準參選人蘇貞昌訂26日拜會市議長蔣根煌，外界視為拔樁，理由是蔣並非國民黨新北市長參選人侯友宜人馬，而是比較傾向侯的對手周錫瑋。蘇貞昌今天否認，表示只是禮貌性拜會。

蘇貞昌聽見記者詢問，立刻回應「沒這回事」，但也表示「他們的帳要自己算」。他說，他在蔣根煌擔任新莊市民代表時期就認識，「當天要拜訪民進黨團，所以禮貌上先拜訪議長」。