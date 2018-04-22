上萬群眾喊「柯P再見」 姚文智承諾和遠雄解約

2018-04-22 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



民進黨籍立委姚文智今天下午舉辦「松機大遊行」，吸引上萬名群眾參加，當遊行隊伍行經大巨蛋時，護樹團體也立刻走上前去陳情，強調「拆除黑心弊案」，並要姚文智簽下「承諾書」，承諾和遠雄解約，拆除大巨蛋。

姚文智當場也簽署承諾書，強調自己同意和遠雄解約，保護老樹，至於是否要拆除大巨蛋，自己的期望是2018台北市長選舉的同時，也一併交由全民公投，大家一起決定大巨蛋的下落。