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上萬群眾喊「柯P再見」 姚文智承諾和遠雄解約

2018-04-22 16:23聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

民進黨籍立委姚文智今天下午舉辦「松機大遊行」，吸引上萬名群眾參加，當遊行隊伍行經大巨蛋時，護樹團體也立刻走上前去陳情，強調「拆除黑心弊案」，並要姚文智簽下「承諾書」，承諾和遠雄解約，拆除大巨蛋。

姚文智當場也簽署承諾書，強調自己同意和遠雄解約，保護老樹，至於是否要拆除大巨蛋，自己的期望是2018台北市長選舉的同時，也一併交由全民公投，大家一起決定大巨蛋的下落。

只見上萬名群眾齊聚在國父紀念館，齊聲大喊「柯文哲下台」、「柯P再見」，場面相當壯觀。

民進黨籍立委姚文智今天下午舉辦「松機大遊行」，吸引上萬名群眾參加，當遊行隊伍行經...
民進黨籍立委姚文智今天下午舉辦「松機大遊行」，吸引上萬名群眾參加，當遊行隊伍行經大巨蛋時，護樹團體也立刻走上前去陳情，強調「拆除黑心弊案」，並要姚文智簽下「承諾書」，承諾和遠雄解約，拆除大巨蛋。記者邱瓊玉／攝影
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大巨蛋姚文智2018台北市長選舉

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