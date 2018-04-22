上萬人站出來「反柯」 姚文智：社會氛圍很清楚

2018-04-22 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



民進黨立委姚文智下午號召舉行「422翻轉台北機蛋大遊行」，吸引支持者到場，訴求「國家首都、翻轉台北」。 報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook

為了爭取民進黨台北市長提名，立委姚文智今天下午舉辦「機蛋大遊行」，號召「柯黑們」站出來，用腳表態，包括立委羅致政、吳思瑤、台北市議員許淑華、梁文傑、李慶鋒、阮昭雄、李建昌、江志銘等人都站出來力挺。

只見近萬名支持者幾乎擠爆民權東路，姚文智競選團隊準備的5千件「Taiwan Taipei」綠T恤更是不到10分鐘就全數賣光光，現場又是搖旗，又是樂團表演，甚至還有藝術表演，讓遊行彷彿是場大型嘉年華般。

姚文智表示，今天遊行主軸很清楚，就是守住台灣價值、建設國家首都，希望能夠翻轉台北，實踐守都的夢想，今天從機場走到大巨蛋，也代表台北市的兩大都市問題。

姚文智說，有超過9成的民進黨籍台北市議員辦公室加入協辦行列，今天出席人數更是超出預期，希望我們的目標、理想，透過遊行可以很清楚傳達給台北市民，也希望全台北市民眾都了解，追求台灣價值落實在首都理念，希望大家團結一致，共同努力。

是否希望透過遊行向黨中央喊話？姚文智說，整個社會、氣氛和能量都很清楚，大家不願意再支持悖離台灣價值的市長，台北市在首都要提名自己的市長候選人，提出自己發展的方向和未來願景，這才是最重要的事情，也是對首都負責任的作法。

對於基層的反柯聲浪，姚文智說，基層確實瀰漫著反柯情緒，參與這次協辦的議員已達到九成，相信大家目標一致，也感受到民意趨向，我們是為了台灣價值而走，是為了一身奉行的信念而走，也是台灣過去推行改革，堅持奉行的最大基礎，在這樣子的基礎下，才有可能朝各種政策人權邁步向前，如果走偏道路，大家就會群起反對。