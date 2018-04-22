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影／新版熊讚被批醜 柯文哲：我覺得怪的都會大賣

2018-04-22 13:58聯合報 記者陳慧文╱即時報導

北市府砸百萬元替北市府吉祥物「熊讚」微整型，昨天(21日)首度曝光，長了眉毛，鼻子也變成海洋藍，不少網友哀嚎，直呼「好醜！」。而未來舊版熊讚也不會退場，會跟新版熊讚一起出席活動，被外界質疑市府亂花錢，不過台北市長柯文哲表示，「政府沒有那麼白癡」，事先有經過商業計算，將來註冊商標後，有了智慧財產權，它的價值遠超過一百萬。至於新熊讚的外型，市長也坦承一開始也覺得土土的，但他看覺得怪的，都會大賣。

台北世大運吉祥物熊讚（左）調整造型，海洋熊讚（右）新的熊讚有了眉毛，鼻子也塗上海...
台北世大運吉祥物熊讚（左）調整造型，海洋熊讚（右）新的熊讚有了眉毛，鼻子也塗上海洋色。本報資料照片 記者鄭清元／攝影
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柯文哲

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